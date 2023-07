Lidando com espécies extintas ou que estão quase lá

Veja nesta edição:

- Expedição Tendaguru: o que fósseis de dinossauros revelam sobre história colonial alemã - Há mais de 100 anos, 250 toneladas de fósseis foram escavadas na África e levadas para Berlim. Os últimos barris de bambu com fósseis estão sendo estudados por tomografia computadorizada.



- Como a luz artificial está dificultando a reprodução dos vagalumes



- Por que as asas de alguns aviões são ‘dobradas’ nas pontas? Os chamados winglets são essenciais. Com eles, aeronaves conseguem subir mais rápido e usar menos combustível do que aquelas sem.



- Reintroduzindo as extintas ararinhas-azuis no Brasil - Depois de mais de 20 anos extintas da natureza, um projeto em conjunto com a Alemanha está reintroduzindo a ararinha-azul no nordeste brasileiro.



- Nova espécie de vespa surpreende especialistas - Aparentemente, muito mais espécies animais vivem na Alemanha do que se sabe. Durante expedições no sul da Alemanha, pesquisadores encontraram uma nova espécie de vespa que surpreendeu a comunidade entomológica.