Leilão de diamante raro bate recorde

Burle Marx: "Uma vontade de beleza"

Grandes mestres

Ao voltar ao Brasil, em 1930, ele passou a colecionar plantas tropicais e a frequentar a Escola Nacional de Belas-Artes no Rio de Janeiro, com professores como Portinari e Leo Putz. Na década de 1930, sua pintura foi fortemente influenciada pelo expressionismo, com cores fortes e acentuado viés psicológico em retratos, paisagens e naturezas-mortas. Na foto: "Fuzileiro com roupa vermelha", 1938.