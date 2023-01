Líderes internacionais parabenizam Lula por posse

Líderes internacionais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela posse como presidente do Brasil neste domingo (02/01). Entre os que se manifestaram estão os presidentes da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e vários chefes de Estado sul-americanos.

O líder da França parabenizou Lula por sua posse para o terceiro mandato em uma mensagem escrita em português e outra em francês no Twitter. "Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns, caro presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!", escreveu Macron, em uma postagem que incluiu uma foto de um encontro entre eles em novembro de 2021, quando Lula foi recebido com honras de chefe de Estado em Paris.

Em nome do governo francês, o ministro delegado de Comércio Exterior, Olivier Becht, foi ao Brasil para assistir à posse e entregou a Lula uma carta do presidente francês.

O premiê do Reino Unido também usou o Twitter para felicitar Lula. Sunak afirmou que o brasileiro inicia "um terceiro mandato histórico" como presidente e lhe desejou "todo o sucesso na liderança" do país. Também disse esperar "fortalecer os laços econômicos, culturais e ambientais" entre Brasil e Reino Unido.

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, tuitou ter entregado uma carta do Rei Charles 3º a Lula e compartilhou trechos do documento em português. Na carta, o monarca parabeniza Lula e ressalta a "amizade calorosa" e diz querer aprofundar a "forte parceria" entre os dois países, citando especificamente a questão climática.

"Através da mobilização de investimentos, ciências e tecnologia, podemos colaborar para estimular o desenvolvimento sustentável e enfrentar os grandes desafios do nosso clima, da natureza e em relação à segurança alimentar. Senti-me encorajado ao ouvir-lhe enfatizar a necessidade urgente de abordar a crise climática durante vosso discurso de vitória e na COP27", escreveu o rei.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, saudou Lula e propôs que ambos trabalhem "nas prioridades progressistas" que compartilham. "Construamos um futuro melhor para canadenses e brasileiros. E fortaleçamos ainda mais a parceria entre nossos dois países", tuitou.

A União Europeia se manifestou por meio de sua conta no Twitter UE no Brasil: "A UE parabeniza o novo governo do Brasil. Queremos fortalecer nossa parceria estratégica baseada em valores comuns: democracia e direitos humanos e o compromisso com o multilateralismo. Estamos prontos para um novo e importante capítulo da nossa cooperação."

Contraste com a posse de Bolsonaro

Pelo menos 65 delegações formadas por chefes de Estado, chefes de governo e ministros participaram da posse de Lula. Vinte chefes de Estado, quatro chefes de governo, dois vice-premiês e 11 ministros estiveram em Brasília. Entre eles: o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier; de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; o rei da Espanha, Felipe 6°; e vários líderes de países vizinhos.

Falando a jornalista alemães, incluindo uma equipe da DW, Steinmeier disse que uma "nova era política" se inicia no Brasil e que "é bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais". Sua viagem ao Brasil marcou uma reaproximação entre a Alemanha e o Brasil após quatro anos de distanciamento e crises durante o governo de Jair Bolsonaro.

"Nós precisamos do Brasil, precisamos da liderança política brasileira, que o país desempenhe o seu papel. E não apenas na economia, como também na proteção climática global. E eu fiquei feliz de constatar que o presidente eleito quer desempenhar esse papel com o Brasil. É bom estar de volta ao Brasil. É bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais", disse Steinmeier.

A presença de tantas autoridades estrangeiras neste domingo contrastou com a posse de Bolsonaro em 2019, que contou com apenas dez chefes de Estado ou governo, com uma lista dominada por figuras de países com pouco peso político e econômico para o Brasil, mas cujos líderes eram ideologicamente alinhados com o então presidente, como o israelense Benjamin Netanyahu e o ultraconservador húngaro Viktor Orbán.

Em retrospecto, o esvaziamento da posse de Bolsonaro já simbolizava o isolamento que o país enfrentaria nos quatro seguintes, marcados por crises ambientais e distanciamento de antigos parceiros, especialmente na Europa. Lula abordou em suas falas neste domingo o isolamento do Brasil, afirmando que o país voltará a ter protagonismo, especialmente em questões climáticas.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, compareceu à posse e tuitou uma foto com Lula acompanhada da mensagem: "Parabéns, presidente Lula! A América Latina se uniu e lutou. O sonho se tornou realidade. Desejo-lhe o melhor para esta gestão, o futuro será de profunda fraternidade. Com um olhar mais justo, livre e igualitário, alcançaremos o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos."

A vice-presidente argentina, Christina Kirchner, também se manifestou. "Amanhece um novo dia na América do Sul. Força, Lula! Força, Brasil!", escreveu.

O líder da Colômbia, Gustavo Petro, que viajou ao Brasil, compartilhou uma foto do discurso de Lula no Congresso junto à mensagem: "Espero que essas mudanças políticas levem ao caminho irreversível da integração na América do Sul."

O presidente do Chile, Gabriel Boric, que também compareceu à cerimônia de posse, tuitou uma foto do encontro com o presidente brasileiro e escreveu: "Esperança, democracia, justiça e dignidade para nossos povos. Com Lula, vamos juntos."

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, compartilhou imagens de seu encontro com Lula neste domingo e escreveu: "Saudamos o presidente Lula. Fortalecer as relações com a República do Brasil, em benefício de ambas as nações, é um objetivo que compartilhamos. Sucessos em seu mandato, Presidente."

Evo Morales, presidente da Bolívia, também compareceu à posse e afirmou que o discurso de Lula "reafirma as esperanças de um novo ciclo histórico de tolerância, inclusão, integração e solidariedade no Brasil e na Pátria Grande".

Reaproximação com a Venezuela

Ao parabenizar Lula, o presidente da Venezuela ressaltou que o caminho está aberto para uma união dos países da América do Sul.

"Felicito com alegria a posse do nosso camarada Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Uma nova onda libertadora percorre a pátria grande, abrindo caminhos de progresso geopolítico para os projetos da união sul-americana. Nosso abraço a Lula e ao povo brasileiro", disse Maduro no Twitter.

O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, assistiu à posse de Lula em nome do governo Maduro. Na última sexta-feira o governo Bolsonaro surpreendeu ao revogar um decreto que impedia Maduro e outros funcionários venezuelanos de entrar no país.

Lula, que tinha uma grande amizade com o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez e tem laços semelhantes com Maduro, já tinha anunciado que, após ser empossado, restabeleceria relações com a Venezuela em todos os níveis.

