Líderes mundiais parabenizam Petro por vitória na Colômbia

Lideranças internacionais parabenizaram o economista, ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro por sua vitória neste domingo no segundo turno da eleição presidencial na Colômbia.

Ele derrotou o ultradireitista Rodolfo Hernández (com 50,44% votos contra 47,31% de Hernández), por diferença de mais de 700 mil votos. O resultado marcou a primeira vez em que a esquerda chega ao governo do país.

Nesta segunda-feira (20/05), o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, felicitou Petro por sua vitória "inquestionável", afirmando que as eleições colombianas foram "limpas" e ocorreram com "normalidade" e ressaltando que elas revelaram um "claro voto a favor de uma mudança política".

"Temos lá uma missão de observação eleitoral que vai tornar público o seu relatório, mas já posso antecipar que a sua impressão é que foram eleições absolutamente limpas, realizadas com total normalidade e com um resultado inquestionável", assegurou Borrell em entrevista, pouco antes do início da reunião de ministros de Exterior da UE em Luxemburgo.

Também nesta segunda, o primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, felicitou Petro, afirmando que os colombianos elegeram "igualdade, justiça social e ambiental".

Blinken elogia "eleições justas"

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, felicitou os colombianos neste domingo pelas eleições "livres e justas" e disse desejar estreitar os laços com o país sul-americano.

"Esperamos trabalhar com o presidente eleito Petro para estreitar ainda mais a relação entre Estados Unidos e Colômbia e levar nossas nações a um futuro melhor", afirmou através de nota.

Blinken se reuniu na última quarta-feira em Washington com o atual presidente da Colômbia, o conservador Iván Duque, que durante seu mandato fez várias viagens aos EUA.

América Latina

Também no domingo, várias lideranças latino-americanas parabenizaram o presidente eleito colombiano pelo sucesso nas urnas, sobretudo aquelas de esquerda.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), ainda não se manifestou publicamente. Seu adversário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, disse logo após o resultado ser anunciado que a vitória de Petro "fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina".

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou neste domingo que a vitória do esquerdista Gustavo Petro na Colômbia é uma "alegria para a América Latina", depois de telefonar para o presidente eleito para felicitá-lo. "Trabalharemos juntos pela unidade de nosso continente nos desafios de um mundo em rápida mudança. Continuamos!", publicou o presidente chileno em sua conta no Twitter.

O presidente argentino, Alberto Fernández, se disse, através do Twitter, "cheio de alegria" pela vitória de Petro e informou que transmitiu a ele suas felicitações "pela confiança que o povo colombiano depositou nele".

"Seu triunfo convalida a democracia e assegura o caminho até uma América Latina integrada, neste tempo que nos exige a máxima solidariedade entre povos irmãos", acrescentou.

Outro que se juntou às felicitações foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que mantém uma relação tensa com o atual governante colombiano, Iván Duque. "Parabenizo Gustavo Petro e [a vice] Francia Márquez, pela histórica vitória nas eleições presidenciais na Colômbia. Ouviu-se a vontade do povo colombiano, que saiu para defender o caminho da democracia e da paz. Novos tempos estão à vista para este país irmão", escreveu no Twitter.

Mexicano vê "triunfo histórico"

Já o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou o triunfo de Gustavo Petro nas eleições presidenciais colombianas como "histórico".

"O triunfo de hoje pode ser o fim dessa maldição e a aurora para esse povo fraterno e digno. Felicidades", escreveu Obrador no Twitter.

O presidente do Peru, Pedro Castillo, disse que telefonou para Petro para parabenizá-lo por "seu triunfo democrático histórico" e ressaltou: "Estamos unidos por um sentimento comum que busca melhoras coletivas, sociais e de integração regional para nossos povos. Irmão Gustavo, conte sempre com o apoio do Peru."

"Parabéns ao povo colombiano! Nossos parabéns ao irmão Gustavo Petro e à irmã Francia Márquez pela vitória de hoje nas urnas. A integração latino-americana se fortalece. Juntamo-nos à festa das e dos colombianos. Viva Colômbia!", foi a mensagem do presidente da Bolívia, Luis Arce.

"Em nome do povo de Honduras, parabenizo o corajoso povo da Colômbia por eleger a mudança social histórica que o presidente eleito @petrogustavo representa hoje", escreveu no Twitter a presidente hondurenha Xiomara Castro.

md/lf (EFE, AFP, ots)