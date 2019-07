Líderes da UE indicam ministra alemã para chefiar Comissão Europeia

Os membros do Conselho Europeu indicaram nesta terça-feira (02/07) o nome da ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, para presidir a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, após a saída do luxemburguês Jean-Claude Juncker, prevista para o fim de outubro.

O Conselho Europeu reúne os 28 chefes de governo de todos os Estados-membros da UE mais os presidentes da Comissão Europeia e do próprio órgão, um posto atualmente ocupado pelo polonês Donald Tusk.

Uma aliada da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e filiada à União Democrata Cristã (CDU), von der Leyen chefia a pasta da Defesa do país desde 2013 e chegou a ser encarada como uma potencial sucessora da chefe de governo.

Caso seu nome seja aprovado pelo deputados do Parlamento Europeu, von der Leyen será a primeira mulher a chefiar o executivo da UE, além de a primeira pessoa de nacionalidade alemã a ocupar o posto desde 1967, época em que o bloco ainda era conhecido como Comunidade Econômica Europeia. A política já havia sido a primeira mulher a comandar o Ministério da Defesa da Alemanha desde a sua criação, nos anos 1950.

Christine Lagarde, presidente do FMI, foi indicada para chefiar o Banco Central Europeu

No cargo de presidente da comissão, von der Leyen terá que lidar com vários temas que vêm provocando pressão sobre o bloco, especialmente a saída do Reino Unido.

Além da alemã, os membros do Conselho Europeu indicaram o atual primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, para substituir Tusk na presidência do órgão. Nesse caso, a indicação não precisa de validação do Parlamento Europeu.

Já a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), a francesa Christine Lagarde, foi indicada para chefiar o Banco Central Europeu (BCE). Caso confirmada, ela também será a primeira mulher a ocupar o cargo.

Por fim, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, Josep Borrell Fontelles, foi indicado para o cargo de Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, atualmente ocupado pela italiana Federica Mogherini. Os dois postos também precisam de aprovação do Parlamento.

Após o anúncio, a chanceler Merkel disse que a indicação de von der Leyen foi unânime entre os líderes europeus, salvo por uma abstenção – do próprio governo alemão.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse que a nomeação de duas mulheres para postos importantes enviou uma mensagem poderosa de que a UE está liderando o caminho para a igualdade de gênero.

