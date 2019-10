Líder de protestos pró-democracia tem candidatura barrada em Hong Kong

Em 1997, Hong Kong era restituída à China

2001 - Conflito com grupo espiritual

Seguidores do movimento espiritual Falun Gong protestam regularmente em Hong Kong desde que o grupo foi banido pela China em 1999, sob a acusação de divulgar superstições e manipular as pessoas psicologicamente. Em 2002, 16 seguidores foram condenados por causa de protestos diante da representação da China em Hong Kong. A Suprema Corte do território reverteu metade das sentenças.