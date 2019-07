Líder da CDU critica social-democratas contrários à indicação de Von der Leyen

Os social-democratas alemães correm risco de prejudicar o governo de coalizão que integram, podendo até provocar uma crise constitucional na União Europeia, caso se oponham à indicação de Ursula von der Leyen para presidir a Comissão Europeia, afirmou nesta quinta-feira (04/07) a líder da Uniao Democrata-Cristaa (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer.

Em decisão surpreendente após uma maratona de negociações, os líderes da UE indicaram na última terça-feira o nome de Von der Leyen, atual ministra da Defesa da Alemanha e integrante do partido conservador de Merkel, para a direção da Comissão executiva. O Parlamento Europeu precisa aprovar a indicação.

Mas Merkel teve de se abster da votação que envolveu os 28 líderes nacionais da UE, já que o Partido Social-Democrata (SPD), que é parceiro de sua coalizão de governo, se opôs à nomeação de Von der Leyen.

"Se os social-democratas realmente se agarrarem a essa oposição destrutiva à candidatura de Ursula von der Leyen isso será um fardo sobre a coalizão e arrisca engatilhar uma crise constitucional na Europa", disse Annegret Kramp-Karrenbauer.

A popularidade dos social-democratas na Alemanha vive baixa histórica na Alemanha após perdas expressivas nas eleições para o Parlamento Europeu em maio. O partido está sob pressão crescente de alguns membros para deixar a coalizão de Merkel e se reconstruir na oposição.

Ralf Stegner, vice-líder do SPD, disse à rádio Deutschlandfunk que seus colegas no Parlamento Europeu provavelmente votariam contra von der Leyen.

Von der Leyen pode ser a primeira mulher a liderar a poderosa Comissão, substituindo o luxemburguês Jean-Claude Juncker. A Comissão supervisiona orçamentos da UE, política comercial, e elabora projetos de lei.

Mas a decisão de Merkel de indicá-la provocou críticas na Alemanha, onde muitos dizem que o cargo devia ser do candidato líder no maior grupo político a emergir das eleições da UE. Seria o caso do alemão Manfred Weber, do conservador Partido Popular Europeu, mas ele não tem apoio suficiente de outros países europeus.

JPS/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter