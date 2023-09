Líder da Câmara pede abertura de impeachment contra Biden

O presidente da Câmara Representantes dos EUA, o republicano Kevin McCarthy, anunciou nesta terça-feira (12/09) que está abrindo um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden. O motivo seria os negócios da família do democrata.

"Estou pedindo a uma comissão da Câmara que abra uma investigação formal de impeachment”, afirmou o congressista, que considera que o líder democrata "mentiu” ao povo americano.

McCarthy afirmou que a investigação da comissão de supervisão da Câmara encontrou uma "cultura de corrupção” na família de Biden. O colegiado se debruçou sobre as acusações de sonegação contra Hunter Biden, filho de Biden, antes da posse do presidente.

As acusações giram em torno das negócios no exterior de Hunter Biden desde a época em que o pai dele era vice-presidente de Barack Obama.

Os republicanos acusam Joe Biden de “mentir” ao público sobre essas atividades empresariais. Eles não forneceram nenhuma evidência disso. As acusações já eram feitas durante a campanha para as eleições presidenciais de 2020.

"Política externa"

A Casa Branca condenou a decisão como "política extrema em sua pior versão”.

"Os republicanos da Câmara estão investigando o presidente há nove meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade”, disse Ian Sams, porta-voz da Casa Branca para supervisão e investigações, no X, a rede de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

Os democratas dizem que os esforços republicanos de impeachment têm como objetivo desviar a atenção do público das batalhas legais que o ex-presidente dos EUA Donald Trump enfrenta. Trump é alvo de quatro acusações criminais distintas enquanto busca a indicação de seu partido para disputar com Biden as eleições de 2024.

Pouca probabilidade de processo ir adiante

O Congresso tem o poder de acusar funcionários federais – incluindo o presidente – por traição, suborno e "outros crimes graves e contravenções”.

Os presidentes podem ser destituídos do cargo se a Câmara aprovar os artigos de impeachment por maioria simples e o Senado votar pela condenação, após realizar um julgamento, por maioria absoluta de dois terços.

Qualquer esforço de impeachment contra Biden dificilmente terá sucesso. É incerto se a Câmara, controlada pelos republicanos, aprovaria o impeachment de Biden, dada a estreita margem de votos de 222 a 212. Mesmo que assim fosse, a medida quase certamente fracassaria no Senado, que é controlado pelos democratas.

md (AFP, AP, Reuters)