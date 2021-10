Líder da Al Qaeda é morto em ataque com drone dos EUA na Síria

O exército americano anunciou nesta sexta-feira (22/10) ter abatido um líder do grupo terrorista Al Qaeda em um ataque com drone perto da cidade de Suluk, na Síria, sob controle turco.

"Um ataque aéreo dos EUA hoje [sexta-feira] no noroeste da Síria matou o líder da Al Qaeda Abdul Hamid al-Matar", disse o porta-voz do Comando Central, major John Rigsbee, em um comunicado, acrescentando que o drone utilizado foi um modelo MQ-9 e que não foram identificadas vítimas civis.

"A remoção deste líder sênior da Al Qaeda interromperá a capacidade da organização terrorista de planejar e realizar ataques globais, que ameaçam cidadãos americanos, nossos parceiros e civis inocentes", acrescentou o comunicado.

Posto avançado dos EUA atacado

Os militares americanos, porém, não informaram se foi uma retaliação ao ataque há dois dias contra a base de Al-Tanf, no sul do país, utilizada pela coalizão internacional liderada pelos EUA, perto das fronteiras com a Jordânia e o Iraque.

Segundo o Pentágono, em setembro, outro comandante da Al Qaeda, Salim Abu-Ahmad, foi morto em um ataque aéreo em Idlib, no noroeste da Síria.

" A Al Qaeda continua representando uma ameaça para os Estados Unidos e aliados", afirmou Rigsbee.

O grupo "utiliza a Síria como uma base recuada para se reconstituir, coordenar-se com afiliados e planear operações no exterior", acrescentou.

Cerca de 500.000 pessoas foram mortas desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, e mais de 6,6 milhões buscaram refúgio no exterior. Aproximadamente 900 soldados americanos permanecem no nordeste sírio e na base de Al-Tanf, no sul.

