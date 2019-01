Lâmpada de garrafa pet chega a comunidade quilombola

Nesta edição do Futurando você assiste a uma reportagem sobre o quilombo Kalunga, que fica em São Domingos, bem no meio do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É que a iluminação artificial só está começando a chegar à comunidade com a ajuda de um projeto encabeçado pela ONG Litro de Luz. A ONG distribui por todo Brasil lâmpadas feitas com garrafa pet. A ideia foi inspirada na invenção do brasileiro Alfredo Moser, que fabricou a primeira lâmpada de garrafa no início dos anos 2000.

Ainda sobre reaproveitamento, fomos até Uganda, na África, mostrar o trabalho de adaptação de fogões para que eles queimem briquetes de restos de milho. Os briquetes são uma forma mais limpa de substituir a madeira usada como lenha para cozinhar. Essa madeira normalmente vem do desmatamento. O que se quer com a mudança é proteger as florestas do país.

Também na África, os cães-selvagens-africanos, conhecidos como mabecos, estão ameaçados de extinção. São animais considerados sociáveis e que, quando em grupo, trabalham em prol de toda a matilha. Existem somente 7 mil mabecos na natureza. Uma equipe do projeto Lowveld Wild Dog se dedica à proteção deles.

Vamos apresentar no Futurando uma ONG peruana que está estimulando o cultivo de mudas para o reflorestamento das montanhas nos Andes. O projeto tem como principal objetivo evitar que a água, seja da chuva ou das geleiras, se perca sendo absorvida pelo solo ou através da evaporação. Moradores de diversas comunidades abraçaram a ideia e estão colaborando, como você confere no vídeo.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

