Animais que ressurgem da (falsamente presumida) extinção são as chamadas espécies de Lázaro, em homenagem ao homem ressuscitado por Jesus na Bíblia. Entre eles está a Rã-pintada-de-Hula, um anfíbio endêmico dos pântanos do Lago Hula em Israel e foi considerado extinto como resultado da drenagem do lago e seus pântanos na década de 1950. Segundo a Lista Vermelha, está "criticamente ameaçado".