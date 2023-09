Kim se reunirá com Putin neste mês, dizem EUA

Apoio bélico a Moscou estaria na agenda da reunião, que ocorreria em Vladivostok, no leste da Rússia. Encontro visaria estreitamento de laços entre os dois países.

Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, deverá viajar à Rússia neste mês para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (04/09) uma autoridade de segurança nacional dos EUA.

Sinalizando um estreitamento de laços entre os dois países, o encontro teria como objetivo discutir a possibilidade de Pyongyang entregar armas a Moscou a fim de apoiar a Rússia em sua guerra na Ucrânia.

O local escolhido para a reunião seria a cidade de Vladivostok, no leste da Rússia. Não foram revelados maiores detalhes sobre o encontro, mas fontes entrevistadas pelo jornal americano The New York Times disseram que o mais provável é que Kim viaje em um trem blindado.

Estreitamento das relações

Depois de anos de apoio às sanções da ONU contra o programa norte-coreano de armas nucleares, a Rússia parece agora reavaliar a sua relação com Pyongyang, sobretudo à medida que aumenta o isolamento de Moscou devido à guerra na Ucrânia.

Já da parte da Pyongyang, o país espera receber valiosas divisas para dar continuidade a seu desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais.

O sinal mais marcante de aprofundamento dos laços ocorreu em julho, quando o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, viajou a Pyongyang e visitou uma exposição de armas.

Como a guerra na Ucrânia afetou o relacionamento?

A Coreia do Norte foi um dos únicos países a reconhecer a independência das regiões ucranianas reivindicadas pela Rússia, manifestando seu apoio à anexação de partes da Ucrânia.

Os Estados Unidos têm acusado a Coreia do Norte de fornecer armas à Rússia, mas ainda não está claro se alguma entrega foi feita de fato. Tanto Rússia como Coreia do Norte negam tais alegações, embora tenham prometido aprofundar a cooperação na área de defesa.

Exercícios militares conjuntos

Na segunda-feira, Shoigu disse à mídia russa que Moscou está discutindo a realização de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Norte.

"Por que não? Eles são nossos vizinhos. Há um velho ditado russo que diz: 'Não escolhemos nossos vizinhos, e o melhor é viver com eles em paz e harmonia' ", disse o ministro da Defesa russo, segundo a agência de notícias Interfax.

Quais são os laços econômicos?

A grande maioria das transações comerciais norte-coreanas passam pela China, mas especialistas apontam para a importância da Rússia, sobretudo no que diz respeito ao petróleo.

Autoridades russas também têm discutido abertamente sobre possíveis "acordos políticos" para empregar entre 20 mil e 50 mil trabalhadores norte-coreanos, apesar das resoluções do Conselho de Segurança da ONU proibirem tais arranjos.

Autoridades e líderes russos nas regiões ocupadas da Ucrânia também discutiram a possibilidade de ter trabalhadores norte-coreanos ajudando a reconstruir áreas devastadas pela guerra.

ip/md (Reuters, EFE, ots)