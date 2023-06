Kiev e Moscou relatam 13 mortos após ruptura de represa

Pelo menos 13 pessoas morreram dos dois lados do front em consequência das enchentes provocadas pela destruição da barragem da central hidrelétrica de Nova Kakhovka, na região ucraniana de Kherson, ocupada pelas forças russas.

Nesta sexta-feira (09/06) as autoridades da Rússia confirmaram oito mortos na área ocupada pelas tropas invasoras russas, após o nível da água começar a baixar. Enquanto isso, o Ministério do Interior da Ucrânia informou que quatro pessoas morreram no norte de Kherson, sob contole de Kiev, que outras 13 estão desaparecidas e que uma morreu na província ucraniana de Mykolayiv.

A barragem de Nova Kakhovka se rompeu na terça-feira, com Moscou e Kiev trocando acusações de responsabilidade pela destruição, que inundou uma área de cerca de 600 quilômetros quadrados às margens do rio Dnipro. Especialistas não descartam a possibilidade de que a barragem, há muito controlada pela Rússia, tenha sido mal conservada e tenha rompido sob a pressão da massa de água.

Número de mortes ainda maior

Voluntários que trabalham na margem do rio Dnipro ocupada pelas forças russas contrariam a cifra oficial de Moscou e falam em dezenas de mortes, reportou a mídia independente, como o portal The Insider.

Os moradores das áreas ocupadas também informaram à imprensa sobre inúmeros desaparecimentos. Além disso, criticaram o Ministério Russo para Situações de Emergência por obstruir o trabalho, impedindo-os de acessar a área do desastre. O representante da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, pediu na quinta-feira que a Rússia permita a passagem de pessoal de agências das Nações Unidas e da Cruz Vermelha para áreas sob seu controle.

Mais corpos podem aparecer nas próximas horas e elevar o número oficial de mortos, já que o nível da água na barragem de Kakhovka caiu mais um metro nas últimas 24 horas, para 11,74 metros, e segue descendo, segundo informou nesta sexta-feira a empresa hidrelétrica pública ucraniana Ukrhydroenergo.

As enchentes inundaram 48 cidades e mais de 3.625 casas na província ucraniana de Kherson, onde estava localizada a infraestrutura destruída. Na parte controlada por Kiev da região de Kherson, 2.412 pessoas tinham sido evacuadas até esta sexta.

A destruição da barragem também inundou 23 cidades na província ucraniana de Mykolayiv, onde mais de 800 pessoas foram evacuadas devido às enchentes.

Além disso, 11 pessoas ficaram feridas na quinta-feira por bombardeios russos enquanto moradores e autoridades tentavam evacuar vítimas em território controlado por Kiev, de acordo com o Ministério do Interior ucraniano.

Falta de água potável

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse nesta sexta que a destruição da barragem de Nova Kakhovka restringiu o acesso de "centenas de milhares de pessoas" à água potável.

"Estamos trabalhando em todos os níveis das autoridades estaduais e locais para resgatar o maior número possível de pessoas das áreas inundadas", escreveu no Twitter, voltando a responsabilizar a Rússia pela explosão.

Mais cedo, o serviço de segurança doméstica da Ucrânia disse ter interceptado uma ligação telefônica que provaria que um "grupo de sabotagem" russo explodiu a barragem.

Zelenski postou um trecho do áudio da suposta conversa em seu canal do Telegram. A DW não pôde verificar a gravação de forma independente, e Moscou não comentou o conteúdo.

Na quinta-feira, Zeleski esteve na região de Kherson para coordenar as operações de emergência com as autoridades locais.

"É importante calcular os danos e atribuir fundos para compensar os residentes afetados pelo desastre", disse Zelenski, apelando à ajuda para que as empresas afetadas pelas inundações possam se deslocar para outras partes da região.

Situação perigosa na usina de Zaporíjia

O rompimento da barragem também é um risco para a usina nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, já que a água da barragem era usada para resfriar os reatores.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a barragem de Kakhovka ainda está fornecendo água para o resfriamento. Uma avaliação de especialistas da AIEA indicou que as bombas da usina provavelmente continuariam operando mesmo se o nível da água ficar em 11 metros ou até menos.

"Nestas circunstâncias difíceis e desafiadoras, isso está dando mais algum tempo antes de possivelmente mudar para fontes alternativas de água”, disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi.

No entanto, Grossi, que deve visitar Zaporíjia na próxima semana, alertou sobre a situação de segurança "muito precária e potencialmente perigosa" ao redor da usina, em meio aos combates contínuos.

Crime de guerra

Paralelamente à evacuação dos civis na região das margens do rio Dnipro e às preocupações com a usina de Zaporíjia, a ONU disse que ainda não pode avaliar se a destruição da barragem de Kakhovka pode ser classificada como um crime de guerra.

"Como as circunstâncias do incidente permanecem incertas, é prematuro considerar se um crime de guerra pode ter sido cometido", disse o porta-voz Jeremy Laurence nesta sexta-feira.

"Reiteramos nosso apelo por uma investigação independente, imparcial, completa e transparente."

Laurence disse que os repetidos pedidos da ONU para visitar territórios ucranianos sob ocupação russa foram todos rejeitados.

Ataque com drone

Também nesta sexta-feira, autoridades russas informaram que pelo menos três pessoas ficaram feridas em consequência do impacto de um drone contra um edifício de apartamentos no centro da cidade russa de Voronezh, localizada a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

"Três pessoas ficaram feridas com fragmentos de vidro. Elas receberam atendimento médico no local, se recusaram a ser hospitalizadas", informou o governador da região de Voronezh, Alexandr Gusev, no Telegram.

Ao comentar o ataque, o Kremlin ressaltou que os detalhes ainda estão sendo esclarecidos.

"Vimos relatos de que o drone foi abatido", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Simultaneamente, fontes de emergência confirmaram à agência de notícias russa TASS que o drone foi interceptado por meios de combate radioeletrônico quando se dirigia para uma fábrica de aeronaves em Voronezh.

Avanços ucranianos em Bakhmut

Enquanto isso, a Ucrânia relatou nesta sexta intensos combates na região leste de Donetsk e um porta-voz militar disse que as forças ucranianas ganharam mais terreno perto da devastada cidade de Bakhmut.

"A situação é tensa em todas as áreas do front", disse a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, em mensagem no Telegram.

"O inimigo continua concentrando seus esforços principalmente nas direções de Lyman, Bakhmut, Avdiivsky e Mariinka. Os combates pesados continuam", afirmou, destacando que as tropas ucranianas estavam repelindo os ataques russos.

Serhiy Cherevaty, porta-voz dos militares do leste da Ucrânia, disse que as forças ucranianas avançaram 1,2 km perto de Bakhmut nas últimas 24 horas.

