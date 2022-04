Kiev acusa russos de roubo de milhares de toneladas de grãos

Ministério da Agricultura ucraniano receia que maior parte do estoque de 1,5 milhão de tonelada de grãos em áreas ocupadas pelos russos tenha sido levada. Próxima colheita também está ameaçada.

Militares russos roubaram "centenas de milhares de toneladas" de grãos nas áreas que ocupam na Ucrânia, afirmou neste sábado (30/04) o vice-ministro da Agricultura ucraniano, Taras Vysotskiy.

Em um pronunciamento na TV estatal ucraniana, ele expressou preocupação de que a maioria do estoque de grãos armazenados em território ocupado, que segundo ele soma 1,5 milhão de tonelada, poderia ter sido roubada pelos invasores.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia já havia acusado a Rússia, na quinta-feira, de roubar grãos no território ocupado. O ministro da Agricultura, Mykola Solskyi, disse que o roubo de grãos havia se intensificado nas últimas duas semanas. "Ouço isso de muitos proprietários de silos no território ocupado. É um roubo escancarado. E está acontecendo em todos os lugares do território ocupado", afirmou.

Ele também disse que tal situação poderia criar problemas de insegurança alimentar em áreas que atualmente não são controladas pelos russos. "Haverá em breve a colheita de trigo no sul. Mas os agricultores nessa situação podem dizer: 'Aqui estão as chaves do trator, vá colhê-lo você mesmo, se você quiser'", disse Solskyi.

O Kremlin negou as alegações da Ucrânia e disse que não sabia de onde vinham essas informações.

Queda na produção

O ministério da Agricultura ucraniano informou na sexta-feira que seis das 24 regiões administrativas da Ucrânia haviam completado a semeadura de grãos do início da primavera, apesar da invasão russa.

Não há planos de semear grãos na região de Lugansk, no leste, devido aos intensos combates que ocorrem na área.

A pasta não fez nenhuma previsão de colheita de grãos para 2022, mas analistas projetam uma colheita de 41,4 milhões de toneladas neste ano, menos da metade da colheita de 2021, que foi de 86 milhões de toneladas.

A empresa de consultoria APK-Inform afirmou que as exportações ucranianas de grãos em 2022/23 poderiam totalizar 33,2 milhões de toneladas, contra 45,5 milhões esperados para a temporada 2021/22, que termina em junho.

A Ucrânia é o quinto maior exportador de trigo do mundo, e a Rússia é o primeiro. A guerra entre os dois países provocou alta nos preços do grão, com reflexo na insegurança alimentar mundial.

bl (AP, Reuters)