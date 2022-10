Kevin Spacey é inocentado de acusação de abuso sexual

Um júri de um tribunal de Nova York concluiu nesta quinta-feira (20/10) que o ator Kevin Spacey não é culpado de abuso sexual contra do ator Anthony Rapp, que o acusou de agressão sexual em 1986, quando tinha 14 anos. Na época, Spacey tinha 26.

Os jurados demoraram cerca de 90 minutos para divulgar a decisão. O processo, baseado em reivindicações de 2017 de Rapp, pedia 40 milhões de dólares (R$ 209 milhões) em compensação.

O advogado de Rapp, Richard Steigman, afirmou que Spacey deveria pagar por tentar agredir sexualmente Rapp no seu apartamento em Manhattan há 36 anos, depois de uma festa. Steigman acusou Spacey de mentir, dizendo que suas alegações são "inconsistentes".

Por sua vez, Jennifer Keller, advogada de Spacey, disse aos jurados que Rapp inventou o encontro e disse que as acusações deveriam ser rejeitadas. Spacey sempre negou ter tenha ficado a sós com o rapaz

Rapp, de 50 anos, e Spacey, de 63 anos, testemunharam durante vários dias num julgamento de três semanas.

Problemas com a Justiça permanecem

Kevin Spacey desapareceu das telas e palcos depois de ser arrastado há cinco anos pela onda global do movimento #MeToo. As alegações de Rapp e de outras pessoas fizeram interromper de forma abrupta a carreira do ator, vencedor de dois Oscars, que foi desligado da série House of Cards, da Netflix, e perdeu outros trabalhos em seguida.

Apesar do resultado deste julgamento, os problemas de Spacey com a Justiça ainda não foram concluídos. Em junho, ele se sentará no banco dos réus novamente no Reino Unido por uma suposta agressão sexual e já teve que pagar 31 milhões de dólares aos produtores de House of Cards, Media Rights Capital, porque as acusações contra ele apressaram o fim da série.

Rapp é presença regular na série de televisão Star Trek: Discovery, da CBS, e fez parte do elenco original do musical Rent, da Broadway.

Nenhum dos dois fez declarações após o anúncio do júri que encerra uma das diversas denúncias de agressão sexual contra a estrela de Hollywood.

Rapp "disse sua verdade no tribunal", disse seu advogado Peter Saghir em comunicado à agência AFP. "Embora respeitemos o veredicto do júri, isso não muda o que aconteceu com ele", acrescentou.

"Isso nunca aconteceu", repetiu a advogada de Spacey, Jennifer Keller, nos argumentos finais. Ela acrescentou que seu cliente "está grato por viver em um país onde os cidadãos têm direito a um julgamento por júris imparciais que tomam sua decisão com base em evidências e não em rumores ou redes sociais".

md/cn (Lusa, AFP)