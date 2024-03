Kate Middleton: o que se sabe sobre a doença da princesa

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nesta sexta-feira (22/03) que foi diagnosticada com câncer e está sendo tratada com quimioterapia. O anúncio se seguiu a semanas de especulações sobre seu paradeiro e seu estado de saúde.

Cirurgia

O anúncio foi feito através de um vídeo gravado na quarta-feira e divulgado apenas nesta sexta, depois de inúmeros rumores que se seguiram à notícia de que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Não foi informado a qual tipo de cirurgia ela foi submetida. Os motivos para a realização de cirurgias abdominais podem ser desde uma apendicectomia até um procedimento gastrointestinal.

Após o procedimento, e em meio aos rumores, o Palácio de Kensington forneceu poucos detalhes sobre o estado de saúde de Kate, se limitando a afirmar que a cirurgia foi bem-sucedida e que as condições de Kate não eram relacionadas ao câncer, Em 29 de janeiro, foi anunciado que ela recebeu alta e foi para sua residência, em Windsor, e que se afastaria de suas funções públicas até abril.

Kate explicou que se pensava que sua condição era não cancerígena até exames médicos revelarem o diagnóstico. "Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento."

Família

"Isso, é claro, veio como um enorme choque. William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de maneira privada, pelo bem de nossa jovem família", disse Kate.

"Demorou algum tempo até me recuperar de uma grande cirurgia e começar meu tratamento. Mas, acima de tudo, levou algum tempo até explicar tudo para [seus filhos] George, Charlotte e Louis de uma maneira apropriada para eles, e para assegurá-los de que estarei bem"

"Foram alguns meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, à qual sou muito grata".

"Ter [seu marido, o príncipe] William ao meu lado é uma enorme fonte de conforto e tranquilidade, assim como o amor, apoio e gentileza demonstrados por tantos entre vocês", agradeceu Kate.

"Nesse momento, também penso em todas as vidas que foram afetadas pelo câncer. A todos os que enfrentam essa doença, em qualquer de suas formas, por favor, não percam a fé e a esperança. Vocês não estão sozinhos."

Sumiço

Kate, de 42 anos, pediu "tempo, espaço e privacidade" para enfrentar o tratamento contra um tipo de câncer que não foi especificado. "Estou bem", afirmou a princesa de Gales. "Estou ficando mais forte a cada dia ao me concentrar nas coisas que ajudarão a me curar".

Nos últimos meses, ela passou semanas sem ser vista em público, o que gerou uma enorme onda de especulações. Uma tentativa de pôr fim aos boatos, com a divulgação de uma fotografia sua ao lado de seus três filhos na ocasião do Dia das Mães no Reino Unido, fracassou após a revelação de que a imagem havia sido manipulada.

Kate divulgou uma nota afirmando que ela havia feito "experiências com edição" e pedindo desculpa pela "confusão", o que não bastou para aplacar os rumores.

Ela não era vista em público desde o Natal, até o surgimento de imagens na imprensa britânica nesta semana que mostravam a princesa ao lado de seu marido. Mas, mesmo assim, alguns ainda duvidaram que seria de fato Kate que aparecia no vídeo.

Rei Charles 3º "orgulhoso"

Após o anúncio de Kate, o Palácio de Buckingham afirmou que o rei Charles 3º está "muito orgulhoso de Catherine por sua coragem ao revelar o diagnóstico de câncer". Segundo a nota oficial, ele "esteve em contato próximo com sua nora durante as últimas semanas". "Ambas as Majestades [Charles e sua esposa, Camilla] continuarão a oferecer seu amor e apoio a toda a família nestes tempos difíceis".

No mês passado, a família real britânica anunciou que Charles 3° fora diagnosticado com câncer, sem detalhar qual o tipo da doença e em que estágio ela se encontra. Em comunicado, o Palácio de Buckingham explicou que o tumor foi descoberto durante um procedimento cirúrgico ao qual o monarca foi submetido no final de janeiro, para tratar um aumento benigno da próstata, quando passou três noites no hospital.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, desejou melhoras a Kate e afirmou que a princesa "demonstrou enorme bravura com sua declaração". "Quando se trata de questões de saúde, a ela, assim como a qualquer outra pessoa, deve ser concedida a privacidade para se concentrar em seu tratamento e estar com sua amorosa família", afirmou o premiê, em nota.

"Estamos incrivelmente tristes com a notícia", afirmou a porta voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em Washington, desejando a Kate uma recuperação completa.



rc (AP, Reuters)