Justiça manda soltar funcionários da Vale presos por Brumadinho

Tragédia em Brumadinho: um mês depois

Preocupação com a saúde

A pedido da mãe, Davi, 3 anos, mostra as feridas na pele que apareceram uma semana depois do rompimento da barragem. A família mora no distrito de Córrego do Feijão, em Brumadinho, que foi atingido pela lama. Segundo moradores, pelo menos três crianças e um adulto estão com o mesmo problema.