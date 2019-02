Judeus reavivam tradição de Carnaval apagada pelo nazismo

11 termos indispensáveis no Carnaval de Colônia

D'r Zoch kütt!

Aí vem o desfile de Carnaval! Carros alegóricos com engraçadas esculturas de papel machê e gente que acena e atira flores e doces. Nas ruas estão os foliões, música e grupos de dança. Além do desfile da segunda-feira ("Rosenmontagszug"), o ponto alto do Carnaval, há um importante desfile de bairros e escolas no centro da cidade no domingo. Nos bairros, há desfiles menores de domingo a terça.