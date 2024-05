Jovem se entrega à polícia após ataque a eurodeputado alemão

Adolescente assumiu ser um dos autores do espancamento de Matthias Ecke, candidato à reeleição do partido do chanceler Olaf Scholz, atacado quando pregava cartazes eleitorais na rua.

Acompanhado de sua mãe, um jovem de 17 anos se apresentou à polícia e confessou ser um dos autores do ataque brutal a Matthias Ecke, eurodeputado do Partido Social Democrata (SPD) que foi atacado na noite de sexta-feira em Dresden, enquanto pendurava anúncios de sua candidatura ao Parlamento Europeu, anunciaram as autoridades alemãs neste domingo (05/05).

O adolescente foi liberado em seguida, por ser menor, ter residência permanente e ter se entregado voluntariamente, mas continuará sob investigação.

Ecke, 41 anos, foi agredido por um total de quatro indivíduos e teve de ser levado ao hospital devido à gravidade de seus ferimentos.

Presumivelmente, o mesmo grupo havia atacado momentos antes um homem de 28 anos que estava afixando cartazes eleitorais para o Partido Verde na área.

Matthias Ecke é o principal nome do SPD no estado da Saxônia, leste da Alemanha, ao Parlamento Europeu e pertence ao mesmo partido do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, líder da coalizão de governo do qual fazem parte ainda verdes e liberais.

A eleição para o Parlamento Europeu será em 9 de junho.

Segundo o tabloide alemão Bild, Ecke foi agredido de tal forma que teve ossos quebrados e deve passar as próximas semanas internado. O caso está sob investigação da polícia criminal.

Na noite da quinta-feira, dois políticos do Partido Verde – um deles membro do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão – foram agredidos em Essen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Presidentes regionais do partido na Saxônia, Henning Homann e Kathrin Michel condenaram o ataque a Ecke e afirmaram ter notícias de outras tentativas de intimidação contra militantes do partido, além de vandalização de cartazes eleitorais e xingamentos. Para a dupla, o caso é um "sinal de alarme inconfundível a todos no país".

Governador diz estar chocado com o crime

O governador da Saxônia, o conservador Michael Kretschmer, do partido CDU, falou que o caso é um "atentado contra os valores democráticos".

"O ataque ao principal candidato do SPD, Matthias Ecke, chocou-me profundamente e não é de forma alguma justificável", escreveu Kretschmer na rede social X (ex-Twitter). "Conhecemos ataques e intimidações de concorrentes da época mais sombria da nossa história", acrescentou, em uma referência à perseguição de opositores durante o período do nazismo (1933-1945).

O CDU, apesar de a nível nacional fazer oposição ao governo federal, tem uma aliança com o SPD a nível regional.

Reação nacional

Presidentes do SPD, Saskia Esken e Lars Klingbeil também condenaram o ataque ao correligionário em Dresden. "Esse ataque desonesto atinge todo o nosso partido. É um ataque a militantes que defendem nossa democracia e nosso Estado de direito com fervor", afirmaram em pronunciamento conjunto.

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, que é colega de partido de Ecke, condenou o ataque e prometeu uma reação dura. "Se for confirmado que houve um atentado com motivação política ao eurodeputado Matthias Ecke a poucas semanas da eleição, então esse ato grave e violento é também um grave ataque à democracia."

Segundo Faeser, extremistas e populistas são corresponsáveis pelo clima de violência cada vez maior, na medida em que adotam um discurso hostil contra políticos do campo democrático. "Estamos assistindo aqui a uma nova dimensão de violência antidemocrática."

O Departamento Federal de Proteção da Constituição, que investiga ameaças à ordem democrática da Alemanha, aponta o extremismo de direita como a maior ameaça ao país.

Neste ano, em setembro, haverá eleições regionais nos estados da Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, todos no leste alemão. O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) está bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, e pode ser campeão de votos.

Aumenta violência política na Alemanha

Ultimamente tem havido mais notícias de atos violentos contra políticos na Alemanha. Segundo o governo federal, os ataques têm atingido principalmente membros do Partido Verde – só em 2023 teriam sido 1.219 casos, um aumento significativo em relação a 2022, com 575 notificações. Na sequência vêm políticos da AfD, com 575 ataques, e os sociais-democratas, com 420.

A nível nacional, os ataques a políticos de partidos representados no Bundestag dobrou em relação a 2019.

Já as estatísticas da polícia da Saxônia contabilizam 112 crimes com motivação política em 2024, sendo 30 deles contra detentores de mandatos eletivos ou cargos públicos.

