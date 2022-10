José Sarney declara voto em Lula "pela democracia"

Ex-presidente diz que petista é o melhor para o "Estado de bem-estar social" e que voto em Bolsonaro teria como consequência "anos de autocracia, um regime de força construído na mentira sistemática e no abuso do poder".

O ex-presidente da República José Sarney (MDB) declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em texto divulgado nesta segunda-feira (24/10), intitulado Voto pela democracia, ele afirma que o petista é o melhor para o Estado de bem-estar social e que o voto em Jair Bolsonaro (PL) é contra as instituições.

"O voto em Lula — que já tem seu lugar na História do Brasil como quem levou o povo ao poder e como responsável por dois excelentes governos — é voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de poder, pela busca do Estado de bem-estar social. A diferença é clara", acrescenta.

"O voto em Bolsonaro é voto contra as instituições, que terá como consequência anos de autocracia, um regime de força, construído na mentira sistemática e no abuso do poder", diz.

Primeiro presidente civil do Brasil após mais de 20 anos de ditadura militar, Sarney, cujo governo foi de 1985 a 1990, também critica o chamadoorçamento secreto, classificando o mecanismo envolvendo emendas de relator como "campo privilegiado para os interesses escusos".

Ele faz um paralelo entre o atual governante e outros líderes mundiais ultraconservadores, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o ex-presidente americano Donald Trump e o premiê da Hungria, Viktor Orbán.

Fake news, xenofobia, racismo

O ex-presidente enxerga entre as "marcas" de Bolsonaro "a proliferação das fake news", além da "xenofobia, o racismo, a divisão da sociedade". Ele completa: "Assim se hostiliza, agora, os nordestinos, os pobres, como se fossem brasileiros inferiores. Isso atenta contra todos os princípios democráticos e até éticos."

Sarney escreve que "raras vezes se viu o ataque sistemático do Executivo contra o Judiciário" e ressalta o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) na redemocratização do Brasil.

Sarney é o terceiro ex-presidente brasileiro a declarar voto em Lula, depois dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Já Fernando Collor de Mello (PTB) apoia Bolsonaro, enquanto Michel Temer (MDB) escolheu ficar neutro.

Entre os que já concorreram ao Planalto, apoiam a candidatura de Lula: José Serra (PSDB), Guilherme Boulos (Psol), Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSB), que é candidato à vice-presidente na chapa do petista.

md/lf (ots)