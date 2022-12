Jornais alemães destacam fim do sonho brasileiro pelo título

"O sonho dos brasileiros acabou abruptamente no Catar". Imprensa alemã fala em eliminação precoce da seleção, que era descrita com a favorita na Copa do Catar.

Der Spiegel: Favorito, Brasil fracassa nos pênaltis contra a Croácia

A Croácia disputa a semifinal da Copa do Mundo depois da vitória contra o Brasil. Os sul-americanos jogaram mais e assumiram a liderança mais tarde, depois do gol de Neymar. Contudo, isso não foi suficiente, porque Bruno Petkovic igualou para a Croácia nos minutos finais da prorrogação. A decisão foi para os pênaltis, onde os vice-campeões mundiais controlaram melhor os nervos. [...]

Já no início da partida ficou claro que não seria tão fácil para o Brasil como foi contra a Coreia do Sul. [...]

Ambos os times jogaram com muita disciplina. Os brasileiros tiveram mais posse de bola, mas a Croácia fechou o meio-campo e contra atacou repetidamente, nem sempre conseguindo passar. Os brasileiros também tiveram uma enorme dificuldade, e os favoritos ao título não conseguiram mais do que uma cobrança de falta de Neymar no braço de Livakovic.

Logo no início do segundo tempo, Brasil teve a grande chance da liderança. [...]

Na disputa de pênaltis, Livakovic defendeu a cobrança de Rodrygo. Nikola Vlasic, Lovro Majer, Modric e Mislav Orsic acertaram para a Croácia. Para o Brasil, foram Casemiro e Pedro. Marquinhos perdeu o pênalti decisivo ao acertar a trave.

Assim, apesar de um desempenho fraco, o vice-campeão de 2018 chega a semifinal, enquanto o principal favorito, o Brasil, terá que continuar esperando pelo seu sexto título.

Tagesschau: Croácia ganha quarta de final contra o Brasil

O Brasil fracassou precocemente na sua busca pelo sexto título da Copa do Mundo. O campeão mundial recordista perdeu para a Croácia na disputa de pênaltis por 2 a 4.

[...]

Os brasileiros Rodrygo e Marquinhos erram os pênaltis diante de 43.983 de torcedores em Al-Rajjan.

Neymar abriu o placar para o Brasil, Bruno Petkovic consegui o empate. Os croatas podem agora sonhar com uma repetição de seu sucesso em 2018. [...]

Neymar tem um pequeno consolo: com seu gol, ele se igualou a lenda do futebol brasileiro Pelé. O gol foi 77° do jogador de 30 anos com a camisa da seleção. Assim, ele alcançou o mesmo patamar que Pelé, que se encontra atualmente hospitalizado. Neymar também é um dos três jogadores da seleção que fizeram gols em três Copas. Antes dele, apenas Pelé e Ronaldo tinham conquistado esse feito.

Süddeutsche Zeitung: Brasil fora – Croácia na semifinal

O sonho dos brasileiros acabou abruptamente no Catar. Com nervos de aço, os croatas, liderados pelo goleiro Dominik Livakovic, puseram surpreendentemente cedo um fim à esperança brasileira de conquistar o sexto título mundial. Depois de uma partida disputada, o time do excelente atacante Neymar foi derrotado na sexta-feira, nos pênaltis, por 4 a 2, pelo vice-campeão da Copa de 2018.

[...]

Nas quatro das últimas cinco Copas, o Mundial acabou para a seleção nas quartas de final, a última final foi disputada em 2002. Assim também não haverá um possível clássico contra a rival permanente Argentina. Os croatas, por outro lado, que até agora foram tão inofensivos podem sonhar com uma repetição de 2018, liderada pelo ressurgente Luka Modric. [...]

