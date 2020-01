João de Deus é condenado a mais 40 anos de prisão

O mês de janeiro em imagens

Ataque dos EUA mata poderoso comandante iraniano

O mais alto comandante do setor de inteligência e das forças de segurança do Irã foi morto num ataque com drones no aeroporto de Bagdá ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Qassim Soleimani, líder da poderosa Força Quds, esteve por trás de praticamente todas as operações significativas da inteligência e das forças militares iranianas durante as duas últimas décadas. (03/01)