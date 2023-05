Japão promete isentar turistas brasileiros de visto

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou neste sábado (20/05), num encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciará o processo para aprovar a isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil.

Os dois líderes reuniram-se durante cerca de uma hora na cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, para onde Lula viajou para participar de várias reuniões da cúpula de líderes do G7 e países convidados, entre eles o Brasil.

No encontro, Kishida disse também que irá aprovar um empréstimo no valor de cerca de 30 bilhões de ienes (cerca de R$ 1 bilhões) para apoiar o sistema de saúde brasileiro e outros setores.

Ele também expressou apoio à candidatura brasileira a anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), em 2025.

Lula e Kishida também discutiram a situação na Ucrânia e no leste da Ásia e concordaram em coordenar as suas ações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual ambos são atualmente membros não permanentes.

Lula terá ainda encontros bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. Na sexta-feira, encontrou-se com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

as (Lusa, ots)