Jair Renan Bolsonaro é alvo de operação policial

Agentes cumprem mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao filho "04" do ex-presidente Bolsonaro no âmbito de investigação contra grupo suspeito de estelionato, falsificação, sonegação e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (24/08) uma operação que tem entre seus alvos Jair Renan Bolsonaro, o filho "04" de 25 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Operação Nexum mira um grupo um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Renan é especificamente alvo de um mandado de busca e apreensão em endereços em Brasília e Balneário Camboriú (SC). Ao todo, agentes da polícia estão cumprindo dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

De acordo com a da TV Globo, Maciel Carvalho, de 41 anos, é um dos alvos dos mandados de prisão. Ele seria o suposto mentor do esquema. Maciel era instrutor de tiro de Jair Renan. Nas redes sociais, eles aparecem juntos em fotos. Maciel já havia sido preso em janeiro deste ano no âmbito da operação Falso Coach. Na ocasião, ele foi acusado de vender armas ilegalmente e forjar documentos de registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

A operação desta quinta-feira é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do Distrito Federal.

Em março, Jair Renan foi nomeado para um cargo no Senado. Ele passou a atuar do senador Jorge Seif (PL), ex-secretário do governo Bolsonaro. O filho "04" de Bolsonaro também atua como influenciador nas redes e, assim como outros membros da família, também está envolvido em controvérsias.

Em 2022, Jair Renan depôs à Polícia Federal no âmbito de um inquérito que investigava suspeita de tráfico de influência. A investigação acabou arquivada por falta de índicios. No mesmo mês, um relatório da PF afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) interferiu no andamento da investigação, segundo reportagem do jornal O Globo.

Em 2021, Jair Renan também foi tema de reportagens após se mudar com sua mãe, Ana Cristina Valle, para uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões.

jps (ots)