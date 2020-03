Itália fecha universidades e escolas por medo do coronavírus

O governo da Itália ordenou nesta quarta-feira (04/03) o fechamento das escolas e universidades em todo o país, como medida de prevenção diante do avanço do coronavírus Sars-Cov-2, que já matou 107 pessoas no território italiano.

A medida, válida até pelo menos o final do mês, já estava em vigor há 13 dias nas províncias de Emilia Romagna, Lombardia e Vêneto e acabou sendo ampliada para todo o país após a recomendação do comitê científico criado pelo governo para tentar deter a expansão da doença. O surto de Covid-19 no país é o mais letal fora da China até o momento, com 28 mortes.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte.disse que tomou a decisão durante uma reunião com todos os ministros de seu gabinete e autoridades de saúde para avaliar possíveis ações contra a doença. "Uma grande parte da troca de informações foi dedicada às escolas e universidade. Fizemos uma avaliação ampla e a orientação foi de organizar o fechamento, por prudência", afirmou Conte.

"É uma decisão de impacto, e espero que os alunos retornem assim que possível", disse a ministra italiana da Educação, Lucia Azzolina, ao anunciar a decisão.

O governo também decretou o que todos os eventos esportivos na Itália devem ocorrer sem a presença do público, até o dia 3 de abril. A medida deverá permitir a continuação do campeonato italiano de futebol, após uma pausa forçada em razão do coronavírus.

Em mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais, Conte disse que o decreto visa assegurar o "comportamento responsável", além de "evitar novas oportunidades de infecção". Entre os jogos de futebol mais importantes nesse período está a segunda partida entre a equipe da Juventus e os franceses do Lyon pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 17 de março em Turim.

Brasil confirma terceiro caso

O Ministério da Saúde do Brasil confirmou o terceiro caso da doença no país. A pessoa infectada é um homem colombiano de 46 anos, residente em São Paulo. Ele viajou recentemente para Europa, com passagens pela Itália, Alemanha, Espanha e Áustria.

As autoridades de saúde brasileiras avaliam ainda outro caso suspeito em São Paulo, de uma adolescente de 13 anos que passou por uma cirurgia na Itália. O primeiro exame para detectar a doença na jovem teve resultado positivo e os médicos aguardam ainda a contraprova.

No total, mais de 90 mil casos da doença foram registrados em 81 países. O Sars-Cov-2 já matou em torno de 3,2 mil pessoas.

