Itália derruba obrigatoriedade de máscaras ao ar livre

Diante de infecções pelo coronavírus em queda, a Itália aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção ao ar livre a partir desta segunda-feira (28/06), em todo o país – um marco para o primeiro país europeu a ser duramente atingido pela pandemia de covid-19.

Num decreto que entrou em vigor nesta segunda, o Ministério da Saúde italiano classificou, pela primeira vez desde o agravamento da epidemia, todas as 20 regiões do país como "brancas", indicando o mais baixo risco no sistema de cores adotado para o combate à covid-19.

Além do fim da necessidade de máscaras em espaços abertos, a classificação derrubou o último toque de recolher regional que ainda estava vigente, no Vale de Aosta, no noroeste do país.

Para turistas da União Europeia, do Reino Unido, dos EUA, do Canadá e do Japão, a entrada no país é novamente possível sem quarentena se os viajantes estiverem completamente vacinados ou apresentarem um teste de covid-19 negativo.

A Itália, que no ano passado foi símbolo da crise do coronavírus no Ocidente – com imagens de veículos do Exército transportando caixões na cidade de Bérgamo rodando o mundo –, viu os números de casos e mortes em decorrência da covid-19 despencarem nas últimas semanas.

Até agora, um terço da população italiana com mais de 12 anos de idade já foi totalmente vacinada, ou mais de 17 milhões de pessoas, segundo o governo.

"A batalha ainda não está vencida"

Apesar do progresso, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, pediu que a população se mantenha vigilante. "É um resultado encorajador, mas cautela e prudência ainda são necessárias, especialmente por causa das novas variantes. A batalha ainda não está vencida", escreveu.

A variante delta do coronavírus, detectada inicialmente na Índia e altamente contagiosa, vem se disseminando na Itália, assim como em outros países europeus.

Mais de 127 mil pessoas morreram em decorrência da covid-19 na Itália desde o início da pandemia, e mais de 4 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Neste domingo, o país contabilizou 782 novos casos e 14 mortes em 24 horas.

