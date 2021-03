Itália bloqueia exportação de vacinas contra covid-19

A Itália bloqueou o envio para a Austrália de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca, disseram nesta quinta-feira (04/03) fontes europeias. Com a medida, a Itália se tornou o primeiro país da União Europeia (UE) a tomar uma decisão desse tipo desde que Bruxelas aprovou um mecanismo de controle de exportação de medicamentos produzidos em território comunitário.

A Itália transferiu sua decisão para a Comissão Europeia na semana passada, e o Executivo comunitário, que tem a última palavra sobre o assunto, não se opôs à proibição decretada por Roma.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, falou na quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre como acelerar a resposta sanitária da Europa contra o coronavírus, em relação à campanha de vacinação.

A Comissão Europeia aprovou o mecanismo após a polêmica com a AstraZeneca pelo seu anúncio de que no primeiro trimestre forneceria menos da metade das doses acordadas com Bruxelas, e pela suspeita de que a farmacêutica estaria vendendo vacinas correspondentes aos países da UE para o Reino Unido. Essas insinuações foram rejeitadas pelo laboratório anglo-sueco.

A medida exige que as empresas farmacêuticas avisem previamente as autoridades nacionais sobre quantas doses fabricadas no seu território pretendem exportar para outros países, e os Estados devem decidir no prazo de 48 horas se autorizam ou não a venda, embora tenham de consultar a Comissão Europeia.

As doses podem ser bloqueadas se for considerado que a quantidade a ser exportada é tão alta que pode colocar em risco o fornecimento de vacinas à UE.

O mecanismo de controle de exportação gerou uma crise política entre Bruxelas, Dublin e Londres, devido à autorização inicial dada pela Comissão Europeia para bloquear a exportação de vacinas entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

