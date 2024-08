Itália abre investigação por homicídio em naufrágio de iate

Procuradoria anunciou abertura de inquérito por homicídio culposo sobre as mortes do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e outras seis pessoas no afundamento de um veleiro de luxo na Sicília.

A procuradoria da Sicília, na Itália, anunciou neste sábado (24/08) a abertura de um inquérito por homicídio culposo (quando não há intenção), por negligência, sobre as mortes do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e outras seis pessoas no naufrágio de um iate de luxo na Sicília esta semana perto de Palermo.

O chefe de gabinete do procurador do Ministério Público de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, anunciou a investigação em entrevista coletiva, afirmando que não há ainda uma pessoa individual no foco das apurações.

"Fase inicial"

Ele precisou que as investigações ainda estão numa "fase inicial". "Neste ponto, precisamente porque o inquéito pode evoluir de uma maneira ou de outra, não excluímos absolutamente nada", acrescentou, numa referência ao naufrágio do veleiro de luxo Bayesian durante uma tempestade na madrugada de segunda-feira.

Mergulhadores resgataram na sexta-feira o último cadáver das seis pessoas desaparecidas no naufrágio, o corpo da filha de Mike Lynch, Hannah, de 18 anos.

Seis pessoas foram dadas como desaparecidas depois de ter sido encontrado o primeiro cadáver na segunda-feira, o corpo do cozinheiro do navio, Recaldo Thomas.

A bordo do Bayesian estavam 12 passageiros e 10 membros da tripulação.

As equipes de socorro conseguiram resgatar com vida 15 pessoas, entre as quais uma criança de apenas um ano de idade.

Além do cozinheiro, do proprietário do veleiro e da filha, morreram o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, a esposa Judy, o advogado do empresário Chris Morvillo e sua mulher, Neda.

O veleiro de luxo encontra-se a uma profundidade de 50 metros ao largo de Porticiello, perto de Palermo, na ilha da Sicília.

Cruzeiro para comemorar absolvição em processo

Segundo a imprensa britânica, Lynch, conhecido como "Bill Gates britânico", tinha organizado o cruzeiro para festejar com a família, amigos e advogados a sua absolvição, em junho, num processo de fraude nos Estados Unidos.

O processo estava relacionado com a venda da empresa de software do magnata britânico à Hewlett-Packard em 2011.

O superiate de luxo de 56 metros, construído em 2008 pelo estaleiro italiano Perini Navi, afundou ao amanhecer de segunda-feira, em poucos minutos, a cerca de 700 metros do porto de Porticello, perto de Palermo, durante a passagem de um tornado.

A velocidade com que o iate afundou e o fato de que outras embarcações ao seu redor não foram afetadas levantaram dúvidas, principalmente sobre se a quilha lastreada, que funcionava como contrapeso para o imponente mastro de 75 metros, estava abaixada ou levantada no momento da tempestade.

