Israel mata comandante da Jihad Islâmica em ataque aéreo

Cenas da violência em Gaza

Grande Marcha do Retorno

No fim de março, palestinos deram início a passeatas na Faixa de Gaza como parte da chamada "Grande Marcha do Retorno", em prol do direito dos palestinos de retornarem às terras que lhes foram tomadas durante a criação do Estado de Israel, há 70 anos. O bloqueio a Gaza e a transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém também foram alvos dos protestos.