Israel diz que há brasileiros entre reféns do Hamas

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira (11/10) que há brasileiros entre os reféns que o grupo terrorista palestino Hamas fez durante seu ataque sem precedentes a Israel.

O anúncio foi feito num vídeo publicado pelo porta-voz das Forças Armadas israelenses, Jonathan Conricus. Segundo ele, muitos reféns têm dupla nacionalidade.

No grupo de reféns há ainda americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, argentinos e ucranianos, disse Conricus. Israel calcula que entre 100 e 150 pessoas são mantidas reféns pelos terroristas.

Entre os desaparecidos está a brasileira Karla Stelzer Mendes, que estava no festival de música atacado pelo Hamas. Não está claro se ela está em poder do grupo terrorista.

Dois outros brasileiros que também participaram do festival e estavam desaparecidos, Bruna Valeanu e Ranani Glazer, foram encontrados mortos.

Brasileiros repatriados

Na madrugada desta quarta-feira chegou ao Brasil o primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com um grupo de 211 cidadãos brasileiros repatriados de Israel.

Esse foi o primeiro de cinco voos que o governo brasileiro tem planejados até domingo no âmbito da operação de repatriamento lançada devido à súbita escalada de violência entre Israel e o Hamas.

A aeronave KC-30 com o primeiro grupo de brasileiros pousou na madrugada de quarta na base aérea de Brasília, após voo direto de 14 horas vindo de Tel Aviv.

Avião da FAB chegou ao Brasil com mais de 200 cidadãos brasileiros repatriados Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

Segundo dados do Itamaraty, há 14 mil brasileiros residentes em Israel e cerca de 6 mil na Palestina, incluindo 50 na Faixa de Gaza.

Uma segunda aeronave, também com capacidade para mais de 200 pessoas, está prevista para sair de Israel com destino ao Brasil ainda nesta quarta-feira.

"Vamos trazer todos os brasileiros" que o solicitarem, disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em declarações no aeroporto de Brasília.

Desde que foi anunciada a chamada Operação Regresso em Paz, mais de 2.300 brasileiros solicitaram o repatriamento, a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, segundo dados oficiais.

O governo brasileiro garantiu que mantém contato com representantes dos 50 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e assegurou que quer retirá-los de lá com ajuda do pessoal diplomático brasileiro no Egito.

