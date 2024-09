Israel anuncia morte de líder do Hezbollah no Líbano

O exército israelense informou neste sábado (28/09) que o chefe do Hezbollah , Sayyed Hassan Nasrallah, está morto. Segundo o porta-voz Avichay Adraee, Nasrallah morreu após bombardeio israelense nos subúrbios ao sul de Beirute, no Líbano, na sexta-feira (27/09).

"Hassan Nasrallah está morto", declarou o porta-voz do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, nas redes sociais, o que foi reiterado por outros membros da corporação.

Segundo as Forças Armadas israelenses, o Hezbollah tinha um plano de se infiltrar em comunidades israelenses, matar e raptar cidadãos, a exemplo do ataque feito pelo grupo extremista palestino Hamas em 7 de outubro do ano passado.

Inimigo declarado de Israel, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, o Hezbollah não se manifestou oficialmente sobre o anúncio da morte de seu líder.

Militares israelenses afirmaram ter feito um ataque aéreo enquanto a direção do grupo extremista se reunia em seu quartel-general em Dahiyeh, uma área densamente povoada ao sul de Beirute. Além de Nasrallah, outros comandantes foram mortos, segundo o relato.

Jatos israelenses bombardearam o sul e os arredores de Beirute durante toda a noite, depois que Israel disse ter matado Nasrallah. Dezenas de edifícios em Beirute foram completamente destruídos.

O Hezbollah afimrou que, em resposta aos duros ataques sofridos, disparou foguetes contra um "kibutz" e alvos militares no norte de Israel.

Hassan Nasrallah comandava o grupo radical desde 1992 e era uma das figuras mais populares do Líbano Foto: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

Desde segunda-feira, mais de 700 pessoas foram mortas pelos bombardeios israelenses no Líbano. São os ataques mais intensos contra o reduto do Hezbollah desde que o grupo e Israel entraram em guerra pela última vez, em 2006.

O recente agravamento no conflito entre Israel e o Hezbollah teve início há menos de duas semanas, na esteira do confronto entre Israel e o Hamas na Faiza de Gaza. Entre os ataques sofridos pelo Líbano, houve exlosões de pagers e walkie-talkies, que mataram mais de 40 pessoas – na maioria combatentes do grupo radical, mas também mulheres e crianças.

Quem era Hassan Nasrallah

Hassan Nasrallah, um religioso de 64 anos, é objeto de um verdadeiro culto de personalidade no Líbano, onde era considerado um dos homens mais poderosos. Durante anos, viveu escondido e raramente apareceu em público.

Desde 1992, ele que comandava o grupo extremista, fundado pelas Guardas Revolucionárias do Irã em 1982 para lutar contra Israel e suas ocupações no Líbano. Nasrallah foi responsável por levar o grupo para a vida política no país e ampliar sua influência no Oriente Médio.

sf (AFP, AP, ots)