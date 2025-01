Irã liberta jornalista italiana

Cecilia Sala foi detida antes do Natal sob a acusação de ter violado as leis iranianas.

A jornalista italiana Cecilia Sala, detida em 19 de dezembro no Irã por alegadamente ter "violado as leis" do país, foi libertada e está sendo repatriada, anunciou nesta quarta-feira (08/01) o governo da Itália.

Segundo as autoridades italianas, a libertação ocorreu após um "trabalho intensivo dos canais diplomáticos e dos serviços de informação".

Analistas italianos especularam que o Irã deteve e manteve Sala como moeda de troca para garantir a libertação do engenheiro iraniano Mohammad Abedini, de 38 anos, que foi preso no aeroporto de Malpensa, em Milão, três dias antes, em 16 de dezembro, com um mandado dos EUA.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Abedini e outro iraniano de fornecer a tecnologia de drones ao Irã que foi usada num ataque em janeiro de 2024 a um posto avançado dos EUA na Jordânia e que matou três soldados americanos.

O Irã rejeitou nesta segunda-feira qualquer ligação entre a detenção de Sala em Teerã e a de Abedini em Milão. Ele permanece detido na Itália.

Prisão dominou manchetes na Itália

Sala, repórter do jornal Il Foglio, foi detida em Teerã em 19 de dezembro, três dias depois de ter chegado com um visto de jornalista e na véspera do seu regresso à Itália. Ela foi acusada de violar as leis da República Islâmica, noticiou a agência de notícias oficial Irna.

A libertação de Sala foi recebida com aplausos na Itália, onde sua situação dominou as manchetes, enquanto os legisladores saudavam o sucesso das negociações para trazê-la de volta para casa. Isso aconteceu depois que a premiê Giorgia Meloni fez uma viagem surpresa à Flórida no último fim de semana para se encontrar com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em sua propriedade em Mar-a-Lago.

Desde a sua detenção, Sala estava sendo mantida em isolamento numa cela da prisão de Evine, em Teerã, de acordo com outro empregador, a produtora de podcasts Chora Media.

as (Lusa, AP)