Irã lança ataque com drones contra Israel

O Irã lançou um ataque direto contra Israel no fim da tarde deste sábado (13/04), segundo fontes militares israelenses e americanas. De acordo com as fontes, o ataque iraniano consiste em dezenas de drones militares que foram lançados em direção a Israel – eles devem se aproximar do país em algumas horas.

Fontes militares do Iraque, país que fica na rota entre o Irã e Israel, confirmaram que observaram os drones, segundo a agência Reuters.

O ataque ocorre após semanas de crescente tensão entre Israel e o Irã. Neste sábado, Israel seguia em alerta devido a ameaças de represália de Teerã na esteira de um bombardeio israelense ao complexo da embaixada iraniana em Damasco, Síria, no início do mês.

O Iraque anunciou o fechamento temporário do seu espaço aéreo e a interrupção do tráfego. Mais cedo, a Jordânia também havia comunicado a adoção da mesma medida, citando falhas nos serviços de GPS.

Neste sábado, Israel determinou a suspensão das aulas em todas escolas do país. Países como Alemanha, França e Reino Unido pediram que seus cidadãos evitassem viajar para Israel. Já a Alemanha instou seus cidadãos a também deixarem o Irã.

Mais cedo neste sábado, um navio porta-contêineres ligado a Israel foi apreendido por forças do Irã após um ataque por helicóptero próximo ao estreito de Hormuz.

Neste sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia alertado sobre um possível ataque iraniano. "Estamos preparados para todos os cenários, até mesmo para um ataque direto. Nossos sistemas de defesa são amplos. O Estado de Israel é forte, as Forças de Defesa de Israel (IDF) são fortes, a população é forte".

Tensões

As tensões entre o Irã e Israel remontam há décadas e são particularmente alimentadas pelo apoio do regime fundamentalista de Teerã a grupos islâmicos que se opõem aos israelenses, como o Hisbolá e o Hamas, com o qual Tel Aviv vem travando uma guerra em Gaza.

Mas as tensões sofreram uma nova escalada no início do mês, quando os israelenses atacaram um complexo diplomático iraniano na Síria, deixando 16 mortos, incluindo dois altos comandantes da Guarda Revolucionária iraniana. Desde então, líderes do regime iraniano vinham ameaçando lançar uma retaliação.

Na sexta-feira, o governo americano também alertou para a possibilidade de o Irã lançar um ataque contra alvos israelenses. Na ocasião, o presidente americano, Joe Biden, disse que esperava que o ataque acontecesse "mais cedo do que se espera” e instou os iranianos a frearem qualquer iniciativa hostil.

"Estamos dedicados à defesa de Israel. Apoiaremos Israel. Ajudaremos a defender Israel, e o Irã não terá sucesso”, disse Biden.

Mais informações em instantes.

jps/ra (ots)