Irã bloqueia acesso à internet em meio a protestos

Desencadeada pelo aumento do preço da gasolina, a onda de protestos no Irã levou as autoridades a bloquearem o acesso à internet no país de 80 milhões de habitantes, dificultando a avaliação da dimensão das manifestações e impedindo a troca de informações entre os manifestantes.

O grupo NetBlocks, que monitora o acesso global à internet, afirma que a conectividade no Irã caiu para apenas 7% do nível normal, considerando o bloqueio iraniano como o mais grave "em termos de complexidade técnica e amplitude".

A empresa de internet Oracle considerou este como o "maior bloqueio à internet já observado no Irã". Alguns portais, como os sites das agências estatais de notícias, ainda podem ser acessados.

O estopim dos protestos foi a decisão do presidente Hassan Rohani de aumentar o preço da gasolina, que é estabelecido pelo governo, em mais de 50%.

Mas a insatisfação popular se baseia em problemas econômicos que afetam há décadas a sociedade iraniana, e acabou sendo exacerbada pelo fracasso do acordo nuclear entre o país e as maiores potências do Ocidente, após os Estados Unidos decidirem abandonar o tratado e reimpor pesadas sanções econômicas ao Irã.

Vídeos publicados na internet mostravam pessoas abandonando seus carros em rodovias e participando de protestos nos centros das cidades. Manifestantes incendiaram postos de gasolina, atacaram bancos e saquearam lojas. Os atos deste ano descambaram para a violência com rapidez maior do que os protestos de 2017 contra a crise econômica e os de 2009 contra contestadas eleições.

Agora, o bloqueio à internet torna difícil saber o que está ocorrendo no país. Desde o último sábado, o acesso vinha piorando até se tornar praticamente inexistente, impossibilitando a postagem de vídeos e o compartilhamento de informações entre os manifestantes.

Não se sabe exatamente quantas pessoas foram presas, mortas ou feridas nos protestos pelo país. Dados oficiais divulgados neste domingo (17/11) contabilizam três mortes em razão da violência, ainda que haja suspeitas de que esse número seja maior, uma vez que alguns dos vídeos postados por manifestantes mostravam pessoas gravemente feridas.

A agência de notícias semioficial Fars, associada à Guarda Revolucionária do Irã, informou que manifestantes atacaram em torno de cem bancos e lojas no país. Segundo a agência, que cita autoridades de segurança não identificadas, cerca de mil pessoas foram presas.

Manifestantes incendeiam viaturas policiais em protestos no Irã

Para os iranianos, a gasolina barata é considerada quase um direito essencial, já que o país possui a quarta maior reserva de petróleo bruto do mundo. Com a falta de emprego, muitas pessoas trabalham em serviços informais de táxi.

Há sinais de que o governo esteja preparando uma forte repressão aos protestos, com a televisão estatal mostrando cenas de ataques violentos ocorridos nas manifestações. O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, se referiu aos manifestantes como "ladrões" em pronunciamento neste domingo.

Países ocidentais condenaram a repressão brutal por parte do governo e os bloqueios às comunicações.

O governo da Alemanha instou Teerã a respeitar os protestos. "É legítimo e merecedor de nosso respeito quando as pessoas expressam corajosamente suas frustrações econômicas e políticas, como ocorre neste momento no Irã", afirmou Ulrike Demmer, porta-voz da chanceler federal Angela Merkel.

"O governo iraniano deve reagir aos protestos atuais com predisposição ao diálogo", afirmou Demmer em coletiva de imprensa, acrescentando que a Alemanha observa os eventos "com preocupação". "Pedimos ao governo em Teerã que respeite as liberdades de assembleia e expressão."

Bloqueio do acesso à internet no Irã dificulta obter informações sobre os protestos

Os Estados Unidos, por sua vez, disseram que "apoiam o povo iraniano em seus protestos pacíficos contra o regime que deveria lhes servir de liderança". "Condenamos o uso de força letal e as graves restrições às comunicações utilizadas contra os manifestantes", afirma um comunicado da Casa Branca.

Em tom provocativo, o texto diz ainda que "Teerã persegue com fanatismo seus programas nuclear e de mísseis e apoia o terrorismo", acusando o governo iraniano de "abandonar seu povo e embarcar em uma cruzada pelo poder e riquezas pessoais".

Por sua parte, as autoridades iranianas culpam os Estados Unidos de incentivar as manifestações, com o objetivo de desestabilizar a segurança no país.

O presidente do Parlamento iraniano, Ali Lariyani, disse que "o objetivo dos EUA em relação ao Irã não é outro senão o de perturbar a segurança e incendiar os interesses da nação". Segundo ele, Washington "não obterá nenhum resultado ao instigar os distúrbios e sabotagens" no país.

Autoridades iranianas responsabilizam grupos "antirrevolucionários" de fora do país, como os descendentes e apoiadores do antigo xá Reza Pahlavi – deposto pela Revolução Islâmica em 1979 – e o grupo opositor Muyahidin Jalq. O governo afirma que não vai voltar atrás no aumento do preço da gasolina.

