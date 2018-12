Inteligência é destaque no Futurando desta semana

O Futurando desta semana discute por que crianças que nascem com o mesmo QI podem não ter a mesma inteligência quando crescem. Umas ficam mais inteligentes que as outras por causa da genética? Será? Preparamos uma reportagem com a explicação.

No caso da inteligência artificial, ela logo vai estar presente até em processos para selecionar o candidato a uma vaga de emprego. Departamentos de recursos humanos, por exemplo, vão ter ferramentas high-tech de análise das pessoas que estão concorrendo. E o volume de informação que será analisada com a tecnologia deve ser gigantesco.

Para quem é pai ou mãe, uma das primeiras preocupações com os filhos não é necessariamente emprego. Quando eles são ainda bem novinhos, saem é colocando tudo o que veem pela frente na boca. Quem assistir ao programa vai saber o porquê. Seria fome? Fase? A ciência, como quase sempre, tem a resposta.

Vamos discutir ainda a digitalização, que permitiu que mudássemos nossos hábitos, inclusive no quesito mercado de trabalho. Mas será que tudo isso contribuiu para levarmos uma vida mais sustentável? Conversamos com uma especialista no assunto para você saber tudinho.

Viajamos também até a Noruega para mostrar uma montanha que deve servir de abrigo para o maior centro subterrâneo de processamento de dados do mundo. Um lugar que conseguiria processar, por exemplo, a quantidade de dados para a operação de um veículo autônomo. O data center está sendo instalado num fiorde, perto de um povoado onde vivem quatro famílias.

O Futurando também traz uma reportagem a respeito de descobertas feitas sobre as vespas. Cientistas descobriram um fóssil de 30 milhões de anos que diz muito sobre a forma como elas se desenvolvem. Os detalhes você confere nesta edição.

