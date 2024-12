Insurgentes tomam Damasco e declaram fim do regime de Assad

Paradeiro do presidente da Síria, que teria deixado a capital de avião, é desconhecido. Altos funcionários do governo confirmam tomada da cidade pelos rebeldes liderados pelo grupo islamista HTS.

Numa sequência extraordinária de acontecimentos, insurgentes sírios liderados pelo grupo islamista Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS) tomaram nas primeiras horas deste domingo (08/12) a capital da Síria, Damasco, e a declararam "livre" do regime do presidente Bashar al-Assad.

O paradeiro de Assad é desconhecido, e a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseada em Londres, divulgou que o presidente sírio deixou o aeroporto da capital num avião particular.

A televisão estatal do Irã, ao lado da Rússia uma das principais potências apoiadoras de Assad, também informou que Assad deixou a capital, citando como fonte a emissora catari Al Jazeera.

O primeiro-ministro da Síria, Mohamed Ghazi al-Jalali, declarou-se disposto a colaborar com os insurgentes e disse que estende a mão a "qualquer sírio que se interessa pelo país para preservar suas instituições".

O líder do HTS, Abu Mohammad al-Jolani (que começou a usar o seu nome verdadeiro, Ahmed al-Chareh), pediu aos insurgentes que não se aproximem das instituições públicas em Damasco e afirmou que elas continuam sob controle do primeiro-ministro sírio até uma "passagem oficial" do poder.

O comando do Exército da Síria notificou os oficiais neste domingo que o regime de Assad havia chegado ao fim, disse à agência de notícias Reuters um oficial sírio que se disse informado da medida. Mas o Exército sírio divulgou pouco depois que estava continuando as operações contra "grupos terroristas" nas principais cidades de Hama e Homs e na zona rural de Deraa.

Os insurgentes também anunciaram controlar a prisão militar de Saydnaya, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Damasco e um dos centros de repressão do regime, onde teriam libertado detentos.

Milhares de pessoas se reuniram na praça principal de Damasco, cantando "liberdade", após meio século de governo da família Assad, relataram testemunhas.

Já neste sábado manifestantes saíram às ruas nos subúrbios de Damasco destruindo imagens de Assad e a estátua do pai dele, o ex-presidente Hafez al-Assad, sem serem reprimidos pelas forças de segurança.

Fim rápido e surpreendente

A rápida queda do regime sírio é um final surpreendente para o governo de 50 anos da família Assad, encerrado por uma súbita ofensiva rebelde que atravessou o território controlado pelo governo de norte a sul e entrou na capital em apenas dez dias.

Se a queda do regime se confirmar, esse será um duro golpe para os governos da Rússia e do Irã, os dois principais apoiadores de Assad.

A ofensiva dos rebeldes teve início na semana passada, com a tomada de Aleppo. Desde então, as linhas de defesa do governo sírio desmoronaram numa velocidade surpreendente e inédita em 13 anos de guerra civil, reavivando um violento conflito que parecia congelado.

Neste sábado, as forças de oposição tomaram a cidade central de Homs, a terceira maior da Síria, após ela ser abandonada pelas forças do governo. Os rebeldes já haviam tomado as cidades de Aleppo e Hama, bem como grande parte do sul, na rápida ofensiva que começou em 27 de novembro.

Insurgentes afirmam ter tomado conta de praticamente todo o sudeste da Síria em menos de 24 horas.

Em Homs, um militar sírio afirmou à agência de notícias Reuters que dezenas de combatentes da Radwan, a tropa de elite do Hezbollah (braço do regime iraniano no Líbano e aliado de Assad), fugiram da cidade.

Homs é lar de uma minoria alauita, grupo étnico-religioso do qual Assad faz parte, e fica próxima à fronteira com o Líbano e o Iraque. Homs fica numa importante interseção entre Damasco e as províncias costeiras de Latakia e Tartus, a base de apoio do líder sírio e onde está uma base naval e aérea russa – o governo de Vladimir Putin é outro aliado importante de Assad.

Guerra civil envolve interesses de diversos países

A guerra civil na Síria, que começou em 2011 como um levante contra o regime de Bashar al-Assad, envolveu grandes potências estrangeiras, alimentou o terrorismo jihadista e forçou milhões de refugiados a buscarem refúgio no exterior.

Durante muitos anos, Assad dependeu da ajuda de aliados para conter os rebeldes. Aviões de guerra russos conduziram bombardeios, enquanto o Irã enviou tropas aliadas, incluindo o Hezbollah libanês e milícias iraquianas, para reforçar o Exército sírio e atacar redutos insurgentes.

No entanto, desde 2022, a Rússia tem focado na guerra na Ucrânia, e o Hezbollah sofreu grandes perdas em sua própria guerra desgastante contra Israel, o que reduziu significativamente sua capacidade, assim como a do Irã, de apoiar Assad.

Os Estados Unidos têm apoiado forças curdas no norte do país, na fronteira com a Turquia. O presidente eleito Donald Trump, porém, declarou que seu país não deveria se envolver no conflito, e sim "deixar as coisas seguirem seu curso".

O avanço dos rebeldes tem sido liderado pela aliança islamista HTS, também conhecida como Organização para a Libertação do Levante.

A HTS é herdeira da ex-filial síria da Al-Qaeda, de quem se desassociou em 2016. O grupo, que se notabilizou pelos seus esforços para estabelecer um Estado fundamentalista sob a lei islâmica na Síria, tem tentado moderar sua imagem nos últimos anos, apresentando-se como alternativa viável a Assad.

Em entrevista à CNN na sexta-feira, Jolani frisou ter como objetivo apenas a derrubada do governo de Assad, cuja família está no comando do país há cinco décadas. Golani falou em "construir a Síria" e repatriar refugiados sírios que hoje vivem no Líbano e na Europa.

Especialistas avaliam que a Turquia esteja apoiando o avanço dos rebeldes como forma de enfraquecer os curdos que controlam o norte da Síria ao longo da fronteira com a Turquia, e que lutam pela autonomia.

ra/as (Reuters, AP, Efe)