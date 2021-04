Indonésia declara naufragado submarino desaparecido

A Marinha da Indonésia declarou neste sábado (24/04) como oficialmente naufragado o submarino que, com 53 tripulantes a bordo, havia sido dado como desaparecido na quarta-feira passada, na costa de Bali.

Segundo o almirante Yudo Margono, as forças de resgate encontraram vários itens do KRI Nanggala 402, incluindo material ligado a torpedos, uma garrafa de graxa usada para o periscópio e tapetes de oração.

"Com as provas autênticas que acreditamos serem do submarino, agora passamos da fase 'desaparecido' para a fase 'naufragado'", disse Margono

A Marinha declarou, assim, o submarino como oficialmente afundado, sem esperança de encontrar sobreviventes. Segundo as autoridades, as reservas de oxigênio para a tripulação acabaram no início deste sábado.

As equipes de buscas também encontraram uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade de entre 50 a 100 metros, que pode dar pistas sobre a localização do submarino.

Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam desde quarta-feira nas buscas pelo KRI Nanggala-402, fabricado na Alemanha em 1977.

A Marinha de Guerra da Indonésia perdeu contato com o navio no final de exercícios na costa de Bali.

Apesar de não haver registro de acidentes graves com submarinos no Sudeste Asiático, outros países já viveram situações semelhantes.

Um dos caso mais conhecidos é o do submarino russo Kursk, que afundou em 2000 e matou os 118 tripulantes a bordo. Uma investigação concluiu que um torpedo explodiu e detonou todos os outros. A maioria dos marinheiros morreu instantaneamente, mas alguns ainda sobreviveram por vários dias antes de sufocarem.

Em 2018, o submarino argentino ARA San Juan desapareceu com 44 pessoas a bordo. Depois um ano de buscas realizadas com a ajuda de especialistas internacionais, a embarcação foi encontrada a mais de 900 metros de profundidade em uma área de cânions e crateras a 400 quilômetros da costa da Argentina. O motivo do acidente foi uma implosão.

