Indústrias no México ignoram perigo do coronavírus

São vídeos amadores de celular, tremidos, o som é baixo ou cheio de ruídos – as imagens foram feitas às pressas, para evitar detecção do serviço de segurança. Elas mostram grupos de operários de indústrias durante protesto no norte do México. Os trabalhadores jogam seus macacões aos pés dos supervisores ou protestam diante dos portões das fábricas, reclamando que têm que continuar trabalhando, arriscando a saúde, ou podem perder o emprego.



Segundo o jornalista Alfredo Alvarez , ocorreram protestos nos últimos dias em instalações das empresas Hyundai, Roger, Carso, Safran, Hisense e Ontex em Tijuana. De acordo com Luis Hernández, presidente da Associação das Indústrias de Manufatura e Exportação do estado de Baixa Califórnia, onde fica Tijuana, 60% das 1.200 empresas fornecedoras estão atualmente fechadas, tendo havido conflitos em 20 delas. "Principalmente devido a funcionários que veem a pandemia como uma oportunidade de férias pagas", desdenha Hernández, em entrevista à DW.

Na verdade, apenas atividades consideradas essenciais têm permissão para funcionar no México. "Mas muitas das maquiladoras que produzem para o mercado americano se opunham à ordem e ameaçavam demitir trabalhadores se eles não aparecessem para trabalhar", relata o jornalista Alvarez em seu site. As consequências dessa prática foram fatais: cerca de 20 mortes por coronavírus nas empresas já foram relatadas – 13 delas só no fornecedor de peças automobilísticas Lear, em Ciudad Juárez.





Protesto na Electrocomponentes de Mexico: maquiladoras ameaçam faltas ao trabalho com demissão

O serviço de saúde de Lear, que, de acordo com o jornal Los Angeles Times, já tinha conhecimento dos casos de covid-19 no final de março, receitou analgésicos aos pacientes e os enviou de volta às linhas de montagem. Aparentemente, essa é a atitude de muitas empresas. Em Tijuana, um porta-voz da Surgical Specialities, especializada em dispositivos médicos, confirmou duas mortes por coronavírus em sua fábrica nesta quarta-feira, que é considerada estabelecimento essencial. Mas os trabalhadores reclamam que precisam trabalhar em capacidade plena, em vez dos 50% prescritos oficialmente. A federação de empresas Index recomendou que seus membros instalem termômetros clínicos nos portões da fábrica – apenas uma empresa seguiu a recomendação.

Milhões de empregos em risco



Mas a pressão parte não apenas dos empregadores mas também dos Estados Unidos. O embaixador dos EUA no México, Christopher Landau, escreveu no Twitter que fará tudo ao seu alcance para manter as cadeias de suprimentos. No México também há muita coisa em jogo: sete milhões de empregos e quase dois terços das exportações.



Atualmente, o que é essencial durante a pandemia é definido por ambos os países de forma distinta. O México considera essenciais especialmente as indústrias de alimentos e saúde. Nos EUA, são também incluídas as áreas aeroespacial e de defesa. E muitos setores estão numa zona cinzenta: embora o setor de lâmpadas se considere indispensável por razões de segurança, o governador da Baixa Califórnia fechou a maquiladora da empresa americana Copper Lightning. "Se o México e os Estados Unidos não entrarem num acordo, as cadeias de suprimentos se romperão. Essa é a nossa principal preocupação", alerta o dirigente empresarial Luis Hernández.

O governador da Baixa Califórnia, Jaime Bonilla, vinha mostrando pouca benevolência com a indústria. O político, pertencente ao partido governista Morena, fechou repetidas vezes maquiladoras que resistiam a parar operações – possivelmente também porque os hospitais locais já estão à beira do colapso. "As empresas querem continuar ganhando dinheiro, mesmo que sacrifiquem seus trabalhadores", criticou Bonilla diante de jornalistas.

Apesar de estar em 15° lugar em relação ao número de habitantes, a Baixa Califórnia ocupa a segunda posição no país entre os estados com mais infectados: quase 1.400 pessoas testaram positivo, quase 200 morreram do vírus. Nos últimos dois dias, no entanto, pressionado pelos EUA e por líderes empresariais locais, Bonilla autorizou a reabertura paulatina de determinadas indústrias no estado.

