Indústria alemã em alerta devido a baixo nível do rio Reno

Via fluvial, que vai dos Alpes Suíços ao Mar do Norte e é uma das mais trafegadas do mundo, apresenta recordes negativos de profundidade. Sobretudo os centros industriais da Alemanha dependem do Reno para transportes.

Líderes da indústria alemã estão soando o alarme devido à queda do nível das águas do rio Reno e seus efeitos sobre a navegação comercial.

"É só uma questão de tempo até as fábricas do setor químico ou siderúrgico terem que fechar. Óleos minerais e materiais de construção não chegam a seu destino, e transportes de grande volume e pesados não podem mais ser realizados", relatou Holger Lösch, vice-diretor-gerente da Federação da Indústria Alemã (BDI).

À medida que partes da importante via fluvial alcançam recordes negativos no nível de água, as consequências podem ser gargalos de abastecimento, redução da produção ou fechamentos, implicando dispensa de pessoal. Remanejar o transporte de bens por caminhão ou trem pode resultar em outras dificuldades, devido às limitações da rede ferroviária e à escassez de motoristas.

"O período prolongado de seca e os baixos níveis d'água estão ameaçando a segurança do abastecimento para a indústria. A já tensa situação econômica das companhias está piorando", afirmou Lösch.

Na terça-feira (16/08), o nível do Reno num dos pontos de aferimento mais importantes, na cidade de Emmerich, perto da fronteira holandesa, havia caído quatro centímetros em apenas 24 horas. Segundo a Direção Geral para Vias Aquáticas e Navegação (GDWS) da Alemanha, a mínima anterior foi em outubro de 2018.

Reno, via fluvial europeia vital

O rio Reno flui dos Alpes Suíços, atravessando os centros industriais da Alemanha, até o Mar do Norte, e é uma rota importante para produtos como cereais, carvão e substâncias químicas.

Ele forma uma conexão vital entre os produtores e os terminais de exportação globais nos portos do Mar do Norte como Roterdã e Amsterdã. Canais e outros rios o ligam ao rio Danúbio, também possibilitando transportes para o Mar Negro.

O Reno é uma artéria logística na Alemanha e uma das vias fluviais mais trafegadas do mundo, e o nível baixo da água já obriga as barcaças que o percorrem a adotarem uma capacidade de carga reduzida.

Normalmente a profundidade média do Reno durante o verão é de cerca de dois metros, mas no momento ele apresenta um metro em diversos pontos. Numa passagem estreita perto da cidade de Koblenz, no começo de agosto o nível era de apenas 56 centímetros.

Portanto, atualmente as embarcações só podem trafegar com carga parcial, o que eleva os preços dos produtos transportados. E se as águas não voltarem a subir, em breve elas não poderão mais transitar. No entanto, alívio pode já estar a caminho, pois a meteorologia anuncia queda de temperatura e chuvas para os próximos dias.

av (AP, AFP, Reuters, DPA)