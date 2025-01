Incêndios na Califórnia geram destruição e afetam 180 mil

Bombeiros ainda batalhavam nesta quinta-feira (09/01) contra as chamas que há dois dias varrem partes de Los Angeles, no estado americano da Califórnia, provocando ao menos cinco mortes, arrasando comunidades e desalojando mais de 180 mil pessoas forçadas a abandonarem suas casas.

Impulsionados pelo tempo seco e por ventos fortes, focos de incêndio persistiam na região, sendo o maior no bairro litorâneo de Pacific Palisades, área nobre de Los Angeles que já perdeu quase 70 quilômetros quadrados em florestas e imóveis residenciais de estrelas de Hollywood.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma Declaração Presidencial de Grande Desastre sobre os incêndios. O ato permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios, abatendo pelo menos 75% das despesas do governo californiano com o combate às chamas.

Washington enviou ainda cinco aviões-tanque de grande porte, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar na luta contra o fogo. "Estamos fazendo tudo e qualquer coisa, pelo tempo que for preciso, para conter esses incêndios [...] para garantir que vocês voltem ao normal", declarou Biden.

Combate às chamas exigiu mobilização intensa do corpo de bombeiros Foto: David Swanson/REUTERS

Um dos piores desastres da história de Los Angeles

Os incêndios na Califórnia já destruíram cerca 2 mil imóveis e ainda colocam outras tantas construções em risco, sobretudo no sul do estado americano. Mais de 425 mil residências, empresas e outros chegaram a ficar sem eletricidade, e cerca de 13 mil casas encontram-se em áreas já destruídas ou ameaçadas pelas chamas.

Segundo a polícia, o desastre em Palisades é um dos piores da história de Los Angeles, tendo consumido mais de mil habitações.

Autoridades locais informaram que houve danos à infraestrutura de fornecimento de luz, água e saneamento, e reportaram a detenção de 20 suspeitos de promoverem saques em meio ao caos.

Ao menos 180 mil pessoas receberam ordem para deixar suas casas no condado de Los Angeles, e outros 200 mil estão de sobreaviso.

Fogo deixou rastro de destruição também em Hollywood Foto: Mike Blake/REUTERS

O fogo não poupou astros de Hollywood residentes no luxuoso bairro litorâneo, como Ben Affleck, Mark Hamill e James Woods, que tiveram que abandonar suas casas. Tom Hanks, Adam Sandler e Reese Witherspoon contam também entre os moradores ilustres de Pacific Palisades.

Segundo o G1, o desastre forçou ainda o cancelamento de um evento em torno do filme brasileiro Ainda estou aqui, pelo qual Fernanda Torres recebeu um Globo de Ouro. Além da atriz, a sessão contaria com a presença do diretor Walter Salles, e seria apresentado por Guillermo del Toro.

av/md/ra (DPA,ots)