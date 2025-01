Incêndios geram destruição e afetam 130 mil na Califórnia

Cinco focos de incêndio continuam grassando no estado da Califórnia, sendo o maior no bairro litorâneo de Pacific Palisades, em Los Angeles, que já consumiu mais de 15,8 mil acres de florestas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma Declaração Presidencial de Grande Desastre sobre os incêndios, iniciados nesta quarta-feira (08/01).

A declaração presidencial de emergência permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios, abatendo pelo menos 75% das despesas do governo californiano com o combate às chamas.

Washington enviou ainda cinco aviões-tanque de grande porte, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar na luta contra o fogo. "Estamos fazendo tudo e qualquer coisa, pelo tempo que for preciso, para conter esses incêndios [...] para garantir que vocês voltem ao normal", declarou Biden.

Combate às chamas exigiu mobilização intensa do corpo de bombeiros Foto: David Swanson/REUTERS

Um dos piores desastres da história de Los Angeles

Impulsionados por ventos fortes, os incêndios na Califórnia já provocaram cinco mortes, destruíram cerca 2 mil imóveis e ainda colocam outras tantas construções em risco, sobretudo no sul do estado. Mais de 400 mil residências, empresas e outros estavam sem eletricidade na tarde da quarta-feira, e cerca de 13 mil casas encontram-se em áreas já destruídas ou ameaçadas pelas chamas.

Segundo a polícia, o desastre em Palisades é um dos piores da história de Los Angeles, tendo consumido mais de mil habitações. Pelo menos 70 mil pessoas receberam ordem para deixar suas casas naquela área, assim como outras 60 mil sobretudo em Pasadena, Altadena e Sierra Madre.

O fogo não poupou astros de Hollywood residentes no luxuoso bairro litorâneo, como Ben Affleck, Mark Hamill e James Woods, que tiveram que abandonar suas casas. Tom Hanks, Adam Sandler e Reese Witherspoon contam também entre os moradores ilustres de Pacific Palisades.

Segundo o G1, o desastre forçou ainda o cancelamento de um evento em torno do filme brasileiro Ainda estou aqui, pelo qual Fernanda Torres recebeu um Globo de Ouro. Além da atriz, a sessão contaria com a presença do diretor Walter Salles, e seria apresentado por Guillermo del Toro.

