Incêndios florestais se alastram pela Espanha

País enfrenta onda de calor anormal para o período do ano. Altas temperaturas, seca e rajadas de vento criam as condições ideais para o fogo. Diversos vilarejos foram evacuados.

Bombeiro espanhóis estão lutando neste domingo (19/06) para combater vários focos de incêndios florestais que se alastram em diferentes regiões do país. A Espanha, assim como outros países europeus, enfrenta uma onda de calor extremo incomum para essa época do ano.

O pior incêndio ocorre na Sierra de Culebra, em Zamora, no noroeste do país. O fogo já consumiu mais de 25 mil hectares. Ao menos dez vilarejos tiveram que ser evacuados. Mais de 500 bombeiros trabalham para conter as chamas na região. No sábado, o serviço de trens de alta velocidade que liga o noroeste da Espanha até Madri teve que ser suspenso e várias estradas foram fechadas.

O incêndio começou na quarta-feira durante uma tempestade seca. A queda nas temperaturas durante a noite tem ajudado o avanço no combate ao fogo, segundo os bombeiros.

Condições perfeitas

Em Navarra, autoridades evacuaram cerca de 15 vilarejos por precaução e pediram para agricultores não usar máquinas pesadas que poderiam involuntariamente provocar incêndios. Imagens feitas na região mostram chamas na beira de estradas. O governo local solicitou ainda que os moradores evitem viagens desnecessárias para manter as rodovias livres para os bombeiros.

Há ainda registros de incêndios florestais ativos em três regiões da Catalunha.

Autoridades estão em alerta no país devido às temperaturas recordes para o mês de junho em várias regiões. Especialistas afirmam que a onda de calor anormal para essa época do ano que atinge a Europa tem relação com pelas mudanças climáticas. Na Espanha, os termômetros passaram de 40°C em várias cidades ao longo da semana.

O calor intenso, a falta de chuvas combinados com rajadas de vento criam as condições ideias para os incêndios florestais.

