Incêndios florestais deixam mais de 30 mortos no Havaí

Incêndios florestais que atingiram o arquipélago americano do Havaí já deixaram 36 mortos, anunciaram nesta quinta-feira (10/08) as autoridades do condado de Maui, a ilha mais afetada. O fogo destruiu ainda grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui.

Milhares tiveram que deixar suas casas. O incêndio pegou de surpresa a segunda maior ilha do arquipélago. As chamas que devastam a região obrigaram crianças e adultos a pularem no mar durante a noite, em busca de segurança. As autoridades decretaram o estado de emergência na região A rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.

Várias áreas das ilhas de Maui e Havaí, no arquipélago havaiano, estão sendo afetadas por extensos incêndios florestais que vêm provocando grandes prejuízos e exigindo a evacuação das ilhas. Em meio a uma seca, os incêndios florestais foram agravados pela passagem do furacão Dora.

O Serviço Nacional de Meteorologia anunciou na quarta-feira que Dora, localizado "muito ao sul" das ilhas havaianas, estava gerando fortes ventos que alastravam as chamas.

Alerta de evacuação

Por meio de seu site, o condado de Maui anunciou o alerta de evacuação durante as primeiras horas desta quarta e informou sobre os abrigos aonde os cidadãos podem ir com suas famílias e animais de estimação. Também fechou todas as estradas nas áreas afetadas, que só podem ser usadas por equipes de emergência.

Incêndios florestais no arquipélago foram agravados pela passagem do furacão Dora Foto: Senator Tim Richards/ZUMA Wire/IMAGO

O maior incêndio começou a alastrar na terça-feira na cidade de Lahaina, uma das mais visitadas pelos turistas, obrigando muitos moradores a se abrigarem no oceano para escapar das chamas e da fumaça. Mais tarde, foram resgatados pela Guarda Costeira.

Os incêndios também estão afetando Kula, outra área de Maui, bem como a península de Kohala, na ilha do Havaí.

O fogo levou ao cancelamento de voos na região. O Departamento de Transporte do Havaí informou que o aeroporto de Kahului permanecia aberto para quem procure deixar Maui, tendo abrigao 1.800 passageiros na noite de terça-feira, devido ao fechamento de muitas rodovias.

A vice-governadora do arquipélago, Sylvia Luke, ativou a Guarda Nacional do Havaí para ajudar nos esforços de evacuação e resposta a desastres, e declarou um período de emergência até o próximo dia 15. Luke também alertou que viagens para Maui devem ser evitadas, pois a ilha não era um local seguro. O condado de Maui pediu ainda que os turistas deixem a ilha o mais rápido possível.

