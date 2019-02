Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira (08/02) no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos, dois deles em estado grave.

Nas instalações atingidas pelo fogo, conhecidas por Ninho do Urubu, dormiam atletas das categorias de base, com idades entre 14 e 17 anos.

As chamas começaram por volta das 5h e estavam controladas cerca de uma hora depois, mas deixaram uma grande área destruída. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Testemunhas disseram que o fogo se alastrou com rapidez.

O tenente-coronel Douglas Henaut, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, disse à TV Globo que ainda não é possível saber se há mais vítimas no local nem fazer a identificação dos corpos, um trabalho que será realizado posteriormente pela Polícia Civil.

Apesar de os mortos ainda não terem sido identificados, o canal Sportv informou que quatro eram jogadores da equipe de juniores do Flamengo, quatro eram funcionários do clube e dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes.

Os três feridos foram identificados como atletas juniores do Flamengo que dormiam no local.

O governo do estado do Rio de Janeiro comunicou que vai decretar três dias de luto, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também expressou solidariedade.

A maioria dos clubes do futebol profissional brasileiro usaram as redes sociais para manifestar apoio ao Flamengo.

"Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas", declarou o Botafogo nas redes sociais.

"Jogadores e membros da comissão técnica solidarizam-se com as vítimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. O Fluminense Football Club decretou luto oficial de três dias", escreveu o Fluminense, que tem um jogo com o Flamengo marcado para este sábado.

A Ferj considerou que não há clima para a realização do duelo e que vai se reunir com responsáveis dos dois clubes e a empresa detentora dos direitos de transmissão televisiva para decidir sobre o adiamento da partida.

O centro de treinamento Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é considerado um dos mais modernos da América Latina e possui um módulo para a equipe profissional do Flamengo, dois campos de treino e um espaço específico para a preparação de goleiros, além da área de alojamento para atletas das camadas jovens, que foi atingida no incêndio.

Em 2018, o Flamengo inaugurou uma nova estrutura para o time principal e deixou as instalações antigas para os jogadores das categorias de base do clube.

AS/efe/lusa

