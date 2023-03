Incêndio mata dezenas de migrantes no México

Tragédia deixa ao menos 39 mortos e 29 feridos em centro de detenção de migrantes em Ciudad Juárez, no norte do país. Vítimas vinham de países da América Central e do Sul e tentavam chegar aos EUA.

Pelo menos 39 migrantes morreram e 29 ficaram feridos na noite desta segunda-feira (27/03) num incêndio que atingiu um centro do Instituto Nacional de Migração (INM) em Ciudad Juárez, no norte do México, junto à fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com o INM, 68 homens adultos procedentes de países da América Central e do Sul estavam alojados no local. Os feridos foram levados para quatro hospitais da região.

O INM disse que comunicou o incidente à Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) para que ela interceda nos processos judiciais e na tutela dos estrangeiros.

O posto está localizado na Ponte Internacional Stanton-Lerdo, que liga Ciudad Juárez, no México, a El Paso, no estado americano do Texas, e acolhia migrantes retidos por tentar ingressar ilegalmente nos EUA.

"Perante os fatos, foi estabelecida comunicação e coordenação com autoridades consulares de diferentes países para a implementação de ações que permitam a identificação completa [das vítimas]", destacou o INM.

A autoridade migratória mexicana disse que vai acompanhar a evolução do estado de saúde dos internados e prestar apoio às famílias das vítimas.

Posto está localizado na Ponte Internacional Stanton-Lerdo Foto: Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Obrador culpa migrantes pelo fogo

Em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, culpou os migrantes pelo ocorrido.

"Isto teve a ver com um protesto que, supomos, eles começaram quando souberam que seriam deportados. Eles colocaram colchonetes na porta do abrigo e os incendiaram, não imaginavam que isso iria causar esse terrível infortúnio", disse López Obrador.

De acordo com o presidente mexicano, os migrantes eram principalmente da América Central e alguns da Venezuela.

"Ainda não sabemos exatamente os nomes e as nacionalidades daqueles que infelizmente perderam a vida. É muito triste", comentou López Obrador.

Testemunhas disseram à imprensa local que o incêndio começou na área onde os migrantes estavam detidos e alguns deles ficaram presos. Antes do incidente, agentes do INM realizaram uma operação para retirar migrantes que pediam ajuda nas ruas.

Aumento de migrantes

A presença de migrantes na área se intensificou neste ano desde que os Estados Unidos anunciaram novas medidas que incluem a deportação imediata de cidadãos sem documento vindos do Haiti, da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba que chegam ao país por via terrestre.

O governo mexicano também enfrentou críticas de organizações de direitos humanos por aceitar as políticas dos EUA e mobilizar mais de 20 mil militares nas fronteiras para tarefas de imigração.

Segundo organizações civis mexicanas, 900 pessoas morreram tentando cruzar ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos somente em 2022.

A região vive um fluxo migratório recorde, com 2,76 milhões de migrantes sem documento detidos na fronteira EUA-México em 2022. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), o fluxo migratório aumentou 8% no território mexicano.

le/ek (Efe, Lusa)