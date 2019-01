Incêndio em navios deixa mortos próximo à Crimeia

Um incêndio em dois navios metaneiros com a bandeira da Tanzânia ocorrido no estreito de Kerch, que une o mar Negro e o de Azov, deixou nesta segunda-feira (21/01) pelo menos 14 mortos e cinco desaparecidos.

Segundo a Agência Russa de Transporte Marítimo e Fluvial, o incêndio começou quando uma embarcação estava transferindo combustível para outra. Normas de segurança em tais manobras de reabastecimento teriam sido violadas. O fogo começou num navio e se propagou rapidamente para o outro.

As embarcações - chamadas "Candy" e "Maestro" –, transportavam gás liquefeito e estavam ancoradas em águas internacionais no momento do acidente.

Quando o fogo começou, ambas as tripulação pularam no mar. Os feridos sofreram queimaduras e apresentam sintomas de congelamento, segundo os serviços médicos citados por meios de comunicação locais.

De acordo com as autoridades, a tripulação de ambos os navios era de 31 marinheiros de nacionalidades turca e indiana.

No total, sete navios russos participam dos trabalhos de resgate, que acontecem entre a península da Crimeia e a Rússia continental.

O acidente ocorreu da região que esteve recentemente no centro de novas tensões entre a Rússia e a Ucrânia. No estreito de Kerch, situado ao longo da península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, em 25 de novembro os russos atacaram três navios da Marinha ucraniana e capturaram as embarcações.

CN/efe/afp/rtr

