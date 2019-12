Incêndio em fábrica deixa 43 mortos na Índia

Pelo menos 43 pessoas morreram e 16 ficaram feridas neste domingo (08/12) após um incêndio em uma fábrica na capital da Índia, Nova Déli.

De acordo com as autoridades, o balanço ainda é parcial. Pelo menos 58 pessoas foram resgatadas no local, sendo que 16 foram hospitalizadas, algumas em estado grave. E bombeiros ainda seguem no local à procura de outras possíveis vítimas.

A causa do incêndio, que começou por volta de 5h30 (20h30 em Brasília) está sendo investigada. O edifício atingido pelas chamas tem quatro andares e fica no centro histórico da cidade, em uma área chamada Azad Market. Pelo menos cem pessoas estavam na fábrica, que produz principalmente mochilas escolares. A área também é repleta de vielas, o que dificultou a passagem dos carros dos bombeiros.

O chefe dos Serviços de Bombeiros, Atul Garg, disse que o incêndio foi controlado numa operação que mobilizou 25 viaturas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, descreveu o incêndio como "extremamente horrível".

"Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam os seus entes queridos. Desejo aos feridos uma rápida recuperação", expressou o governante numa publicação na rede social Twitter.

Os incêndios são comuns na Índia, onde as leis de construção e as normas de segurança são frequentemente desrespeitadas por construtores e moradores.

Em 1997, um incêndio num cinema em Nova Déli matou 59 pessoas. Em fevereiro deste ano, 17 pessoas morreram após um incêndio num hotel de seis andares, também na capital indiana, que começou numa cozinha instalada ilegalmente na cobertura do edifício.

