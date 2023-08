Incêndio em casa para deficientes deixa 11 mortos na França

Um incêndio numa casa de férias que hospedava portadores de deficiência em Wintzenheim, no leste da França, deixou onze mortos nesta quarta-feira (09/08).

De acordo com informações divulgadas por autoridades locais, o fogo começou por volta das 6h30 (horário local) e rapidamente devastou o prédio na cidade localizada a pouco mais de 70 quilômetros ao sul de Estrasburgo.

Segundo declaração do vice-prefeito da cidade, Daniel Leroy, ao canal de televisão BFM, o grupo teria sido surpreendido pelo fogo enquanto dormia. Dezessete pessoas conseguiram deixar o prédio a tempo.

De acordo com o tenente-coronel dos bombeiros Philippe Hauwiller, chefe da operação de resgate, o incêndio atingiu grande parte do edifício e que o segundo andar desabou, tornando os escombros "instáveis" e dificultando a busca dos dois últimos corpos. Foi o desabamento que provocou as mortes, já que o incêndio "não gerou dificuldades técnicas para a sua extinção", acrescentou

As vítimas teriam entre 25 e 50 anos e seriam oriundas da cidade de Nancy, localizada a duas horas de carro de Wintzenheim. O prédio abrigava 28 integrantes de um grupo de deficientes intelectuais leves e seus monitores, provenientes da cidade de Nancy, que estavam de férias.

A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, informou que estava a caminho do local: "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos", postou no Twitter.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o episódio como uma "tragédia".

O corpo de bombeiros da região destacou 76 integrantes e quatro carros para combater o incêndio, bem como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta policiais também foram deslocados para o local do incidente.

O fogo foi rapidamente controlado, mas mais da metade da casa foi destruída, segundo comunicado da administração da região do Alto Reno.

O edifício é um antigo celeiro que foi transformado em uma casa de 500 metros quadrados com dois andares e um sótão, segundo os bombeiros. O incêndio começou no térreo. O abrigo faz parte da rede ITEP, cujos núcleos acolhem jovens, adolescentes e adultos com deficiências.

gb/cn (Reuters, Lusa, AFP, Efe)