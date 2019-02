Incêndio deixa dez mortos em Paris

Ao menos dez pessoas morreram num incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira (05/02) num edifício de oito andares em Paris. O incêndio deixou também 31 feridos, um deles em estado grave, de acordo com os bombeiros da capital francesa.

As chamas, que começaram por volta da 1h (horário local), de origem ainda desconhecida, só foram controladas por volta das 6h30, comunicaram os bombeiros.

As autoridades não descartam que haja mais vítimas no prédio, situado no 16º arrondissement (oeste da capital francesa), principalmente nos andares superiores. Segundo um bombeiro, cerca de 50 pessoas foram resgatadas.

As autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido um ato criminoso e detiveram uma mulher, que é moradora do edifício e suspeita de iniciar o fogo. "No momento, a hipótese de incêndio criminoso é a que tem mais peso", disse um promotor.

Bombeiros nas imediações do prédio onde um incêndio matou oito pessoas

O incêndio pegou de surpresa muitos moradores que dormiam, o que, somado à velocidade com que as chamas se espalharam, pode explicar o elevado número de vítimas.

Trata-se de um edifício da década de 1970, localizado perto do bosque de Bolonha, uma área nobre da capital francesa. O prédio ficou devastado, e dois blocos adjacentes foram esvaziados como medida de precaução.

As chamas começaram num pátio interno do edifício, o que dificultou o combate ao fogo pelos bombeiros.

Muitos moradores se refugiaram no telhado do edifício em chamas, o que complicou o trabalho de resgate por parte dos bombeiros, que foram obrigados a usar escadas.

