Imprensa alemã repercute problemas de saúde de Pelé

A imprensa alemã repercutiu nesta terça-feira (11/02) uma entrevista de Edinho, filho de Pelé, sobre o estado de saúde do ex-jogador, de 79 anos. O ex-goleiro disse que seu pai enfrenta problemas de mobilidade que estão "acarretando uma certa depressão".

"Pelé estaria sofrendo de depressão", intitulou a página online da revista Der Spiegel, destacando que o ídolo do futebol quase não sai de casa devido à dificuldade para andar. "A saúde dele rendeu manchetes várias vezes nos últimos anos", escreveu.

O jornal Westdeutsche Zeitung, por sua vez, sublinhou que a "lenda do futebol está frágil e deprimido". O tabloide Bild destacou o fato de Pelé quase não sair mais de casa.

Atual coordenador técnico e de desenvolvimento do Santos, Edinho afirmou ao portal Globoesporte.com que seu pai está "bastante fragilizado" após ter realizado um transplante de quadril e não ter feito de forma adequada um programa de reabilitação pós-cirúrgico.

O tricampeão mundial de futebol estaria, por conta disso, tendo dificuldades para caminhar. "Hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso", afirmou Edinho.

O filho de Pelé também contou que as restrições físicas fazem com que o ex-jogador esteja evitando sair de casa. "Ele não consegue andar normalmente, só com o andador. Ele fica constrangido, não quer sair, se expor, fazer praticamente nada que tenha que sair de casa. Está muito acanhado, recluso", completou.

Pelé vem enfrentando seguidos problemas de saúde nos últimos anos, fazendo com que aparições públicas do tricampeão mundial tenham se tornado raras. Ano passado, ele esteve internado em Paris com infecção urinária. Em 2014, ele chegou a ir para a UTI pelo mesmo problema, tendo se submetido a uma cirurgia no ano seguinte para combater o problema.

O ídolo do futebol também passou por uma cirurgia na coluna em 2015 e duas operações no quadril, em 2012 e 2016.

